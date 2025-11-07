Šiesti migranti zahynuli, keď ich auto pri unikaní pred políciou v Bulharsku spadlo do jazera

Šesť migrantov prišlo o život neďaleko mesta Burgas v Bulharsku, keď auto, v ktorom cestovali, pri unikaní pred políciou spadlo do jazera. Povedal to v piatok pre agentúru AFP hovorca bulharskej polície.
Nehoda, pri ktorej ďalší traja migranti utrpeli zranenia, sa stala vo štvrtok večer 50 kilometrov južne od Burgasu.
Policajti sa auto pokúsili zastaviť trikrát. Pri treťom pokuse auto zišlo z cesty do jazera. Vodiča, ktorý je rumunským občanom, zatkli. Akej štátnej príslušnosti migranti boli, polícia neuviedla.