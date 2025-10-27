Pri gréckom ostrove Lesbos sa prevrátil čln s migrantmi, zomreli štyria ľudia

Štyria migranti zahynuli potom, ako sa v pondelok pri gréckom ostrove Lesbos prevrátil čln s migrantmi. Uviedla to grécka pobrežná stráž a dodala, že sedem ľudí zachránila. Ďalších 24 mužov z člna našli na pobreží ostrova.
Väčšina ľudí na člne, ktorý sa prevrátil pri silnom vetre, pochádza podľa predpokladov zo Sudánu. Ide už o tretí prípad úmrtia migrantov pri gréckych ostrovoch v tomto mesiaci. Minulý týždeň našli na pobreží ostrova Chios telá dvoch žien po tom, ako sa prevrátil čln s najmenej 29 ľuďmi na palube. Telá štyroch ľudí 7. októbra objavili pri ostrove Lesbos.
Kto prichýli 30-tisíc žiadateľov o azyl? EÚ prejde pred Vianocami skúškou solidarity
Medzinárodná organizácia pre migráciu uviedla, že od začiatku roka zahynulo pri pokusoch dostať sa do Európy po stredomorských trasách približne 1 400 ľudí.