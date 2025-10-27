Pri gréckom ostrove Lesbos sa prevrátil čln s migrantmi, zomreli štyria ľudia

Ide už o tretí prípad úmrtia migrantov pri gréckych ostrovoch v tomto mesiaci.
Tamara Ponomarova
Redaktorka zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Foto: ilustračné, SITA/AP
Štyria migranti zahynuli potom, ako sa v pondelok pri gréckom ostrove Lesbos prevrátil čln s migrantmi. Uviedla to grécka pobrežná stráž a dodala, že sedem ľudí zachránila. Ďalších 24 mužov z člna našli na pobreží ostrova.

Väčšina ľudí na člne, ktorý sa prevrátil pri silnom vetre, pochádza podľa predpokladov zo Sudánu. Ide už o tretí prípad úmrtia migrantov pri gréckych ostrovoch v tomto mesiaci. Minulý týždeň našli na pobreží ostrova Chios telá dvoch žien po tom, ako sa prevrátil čln s najmenej 29 ľuďmi na palube. Telá štyroch ľudí 7. októbra objavili pri ostrove Lesbos.

Medzinárodná organizácia pre migráciu uviedla, že od začiatku roka zahynulo pri pokusoch dostať sa do Európy po stredomorských trasách približne 1 400 ľudí.

