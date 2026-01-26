Síce nie priateľské, ale konštruktívne. Moskva zhodnotila víkendové priame rokovania s Kyjevom v SAE

Podľa amerických predstaviteľov budú rokovania v Spojených arabských emirátoch pokračovať 1. februára.
Trojstranné rokovania v Spojených arabských emirátoch medzi ruskými a ukrajinskými vyjednávačmi, sprostredkované Spojenými štátmi, sa niesli v konštruktívnom duchu, ale stále zostáva ešte veľký kus práce, informoval v pondelok Kremeľ.

„Bolo by chybou očakávať akékoľvek významné výsledky od prvých kontaktov… Samotný fakt, že sa začali v konštruktívnom duchu, možno vnímať pozitívne. Pred nami je však ešte veľa práce,“ povedal novinárom hovorca KremľaDmitrij Peskov.

Dvojdňové rokovania v Abú Zabí v piatok a sobotu boli prvým stretnutím vyjednávačov z Moskvy a Kyjeva pri diskusii o pláne, ktorý presadzuje americký prezidentDonald Trump s cieľom ukončiť takmer štyri roky trvajúcu vojnu. Podľa amerických predstaviteľov budú rokovania v SAE pokračovať 1. februára.

Peskov zdôraznil, že síce „nemožno hovoriť o žiadnej priateľskej atmosfére“, ale to je podľa neho v tejto fáze prirodzené. „Ak sa však chcete prostredníctvom rokovaní k niečomu dopracovať, musíte hovoriť konštruktívne,“ dodal.

V podobnom duchu sa k rokovaniam už skôr vyjadril aj ukrajinský prezidentVolodymyr Zelenskyj. Na stretnutí v Abú Zabí „sa veľa prerokovalo a je dôležité, že rozhovory boli konštruktívne,“ povedal ukrajinský líder.

