Síce nie priateľské, ale konštruktívne. Moskva zhodnotila víkendové priame rokovania s Kyjevom v SAE

Trojstranné rokovania v Spojených arabských emirátoch medzi ruskými a ukrajinskými vyjednávačmi, sprostredkované Spojenými štátmi, sa niesli v konštruktívnom duchu, ale stále zostáva ešte veľký kus práce, informoval v pondelok Kremeľ.
„Bolo by chybou očakávať akékoľvek významné výsledky od prvých kontaktov… Samotný fakt, že sa začali v konštruktívnom duchu, možno vnímať pozitívne. Pred nami je však ešte veľa práce,“ povedal novinárom hovorca KremľaDmitrij Peskov.
Putinove rakety nezasiahli len našich ľudí, ale aj rokovací stôl, vyhlásil Sybiha
Dvojdňové rokovania v Abú Zabí v piatok a sobotu boli prvým stretnutím vyjednávačov z Moskvy a Kyjeva pri diskusii o pláne, ktorý presadzuje americký prezidentDonald Trump s cieľom ukončiť takmer štyri roky trvajúcu vojnu. Podľa amerických predstaviteľov budú rokovania v SAE pokračovať 1. februára.
Peskov zdôraznil, že síce „nemožno hovoriť o žiadnej priateľskej atmosfére“, ale to je podľa neho v tejto fáze prirodzené. „Ak sa však chcete prostredníctvom rokovaní k niečomu dopracovať, musíte hovoriť konštruktívne,“ dodal.
V podobnom duchu sa k rokovaniam už skôr vyjadril aj ukrajinský prezidentVolodymyr Zelenskyj. Na stretnutí v Abú Zabí „sa veľa prerokovalo a je dôležité, že rozhovory boli konštruktívne,“ povedal ukrajinský líder.