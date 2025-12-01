Shiffrinová opäť vyučovala slalom. Na domácom snehu vyhrala po 10 rokoch - VIDEO

Mikaela Shiffrinová zatiaľ obrovský slalom nenatrénovala do dokonalosti, ale v slalome zostáva výnimočná.
Zatiaľ čo v sobotňajšom „obráku“ na domácom snehu v Copper Mountain skončila až štrnásta s mankom vyše dvoch sekúnd na víťaznú Alice Robinsonovú, v nedeľu suverénne ovládla dianie v slalome v rovnakom stredisku.
Desať rokov a 1 deň
Shiffrinová dosiahla výsledný čas 1:48,75 min a v súčte oboch kôl nadelila Nemke Lene Dürrovej na druhej priečke vyše jeden a pol sekundy. Albánska reprezentantka Lara Colturiová na treťom mieste zaostala o 1,85 s a štvrtá Švajčiarka Wendy Holdenerová bola za víťazkou o 1,99 s.
Shiffrinovej 104. víťazstvo v pretekoch Svetového pohára a 67. v slalome sa zrodilo presne desať rokov a jeden deň po jej predchádzajúcom triumfe doma v Colorade v Aspene. Tak dlho musela čakať na domáce víťazstvo.
„Je to výnimočné a celé to bolo aj stresujúce. Jazdiť doma nie je jednoduché, mala som nervy z toho, ako ma všetci povzbudzujú. Samozrejme, veľmi pekne ďakujem za podporu. Aj keď som spočiatku bola nervózna, cítila som sa perfektne. Splynula som s traťou a vydala zo seba to najlepšie,“ priznala Shiffrinová na webe Medzinárodnej lyžiarskej federácie.
Rekordné Američanky
Tridsaťročná Američanka láme slalomové rekordy ako na bežiacom páse. V tejto sezóne vyhrala všetky tri slalomy v rámci Svetového pohára a spolu s finálovým z minulého súťažného ročníka dosiahla štyri víťazstvá v rade.
Tento počin sa jej vydaril šiestykrát v kariére. Zároveň sa najmä vďaka Shiffrinovej stali Američanky prvou národnosťou v ženskej časti SP, ktorá si pripísala 100 slalomových triumfov. O vyše dve tretiny z nich (67) sa postarala Shiffrinová.
Stály tlak a radosť
„Je to o mentálnom nastavení dostať sa na hranicu svojho najlepšieho lyžovania. Je to tiež o hranici medzi pokračovaním na trati a vypadnutím z nej. Ak si osvojíte pocit, že stále jazdíte na hrane rizika, dávate si šancu zvíťaziť,“ skonštatovala rodáčka z Colorada.
„Možno sa to niekomu nepáči, neustále tlačiť na seba a dosiahnuť nastavenie, že nemám čo stratiť. Ja to však chcem zažívať. Mám z toho radosť,“ dodala Shiffrinová.
Vzor od 5 rokov
Obdivom k 30-ročnej súperke sa netají o 11 rokov mladšia Colturiová. V tejto slalomovej sezóne bola zatiaľ stále na stupňoch víťazov a v celkovom hodnotení jej patrí druhá priečka za suverénnou Shiffrinovou.
„Mikaela ma inšpiruje od mojich piatich rokov. Teraz som sa dostala do stavu, že stojím s ňou na pódiu. Je to niečo šialené. Nemôžem tomu uveriť,“ vravela rodáčka z talianskeho Turína.