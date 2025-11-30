Dominantná Robinsonová ovládla obrovský slalom. Shiffrinovej nadelila vyše dve sekundy - VIDEO

Novozélanďanka Alice Robinsonová dominantným spôsobom získala svoje piate víťazstvo vo Svetovom pohári, keď mala najrýchlejší čas v oboch jazdách a vyhrala obrovský slalom v Copper Mountain v Colorade.
Lyžiarka, ktorá v pondelok 1. decembra oslávi 24. narodeniny, mala celkový čas jednu minútu a 58,91 sekundy a zdolala Rakúšanku Juliu Scheibovú o 96 stotín sekundy.
Nórka Thea Louise Stjernesundová skončila tretia, pričom vyrovnala Robinsonovej najlepší čas v druhom kole, a posunula sa z piateho miesta po prvej jazde na stupne víťazov.
Premiérové víťazstvo prišlo až v 34 rokoch. Lyžiar Brennsteiner ovládol obrovský slalom, Odermatt nedokončil - VIDEO
Dve rôzne jazdy
Americká superhviezda Mikaela Shiffrinová, ktorá v tejto sezóne zvýšila svoj rekord v počte víťazstiev vo SP na číslo 103 dvoma triumfami v slalome, sa musela uspokojiť len so 14. miestom.
„Bol to určite deň dvoch jázd. V prvej som sa cítila pod kontrolou a plynulá. Ale druhá sa mi zdala mimo kontroly a mala som pocit, akoby som sa celú dobu len zotavovala. Takže som bola dosť šokovaná, keď som v cieli videla zelené čísla, ale samozrejme som veľmi vďačná,“ povedala po pretekoch Robinsonová podľa agentúry AFP.
Rodáčka zo Sydney priznala, že sa po ôsmom mieste v prvom obrovskom slalome sezóny minulý mesiac v Söldene, ktorý vyhrala Scheibová, necítila veľmi sebavedomo.
Kto vedie poradie?
„Úprimne, zo Söldenu som bola dosť sklamaná a myslím si, že v minulosti som vždy nechala zlé predchádzajúce výkony ovplyvniť aj ten súčasný. Naozaj som si chcela dokázať, že sa človek dokáže pozbierať. Som na seba naozaj hrdá, že som to dokázala prekonať,“ doplnila Robinsonová.
Shiffrinová potešila domácich fanúšikov druhou jazdou, ktorá ju na chvíľu vyniesla do vedenia, ale nakoniec zaostala za víťazkou o 2,08 sekundy.
Američanka zostala na čele celkového poradia. S 268 bodmi vedie o 50 bodov pred Albánkou Larou Colturiovou a Scheibová je tretia so 180 bodmi. Spomínaná Rakúšanka vedie poradie obrovského slalomu so 180 bodmi, Robinsonová je druhá so 132 bodmi.