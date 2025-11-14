Slovensko má nového lyžiara na scéne Svetového pohára. Nováček sa predstaví v slalome v Levi

Už nielen súrodenci Žampovci, ale vo Svetovom pohári v zjazdovom lyžovaní sa predstaví aj nová tvár zo Slovenska. Volá sa Adam Nováček a predstaví sa vo víkendovom slalome vo fínskom Levi.
Tradičná slalomová zastávka SP v Levi bude už druhý rok bez Petry Vlhovej. Šesťnásobná miestna šampiónka sa stále pripravuje na návrat do súťaží po zranení a dvoch operáciách kolena, Adam a Andreas Žampovci už slalomy nejazdia, ale Slovensko bude mať nového človeka v hre.
Desiaty na MSJ
Dvadsaťročný Adam Nováček z Levoče, člen Zväzu slovenského lyžovania (ZSL), za fínskym polárnym kruhom absolvuje svoj premiérový štart medzi svetovou elitou.
Špecialista na technické disciplíny si účasť vo Svetovom pohári vybojoval vďaka výborným výkonom v juniorskej kategórii. Minulú sezónu zakončil 10. miestom na juniorských majstrovstvách sveta, pričom prvé skúsenosti so seniorskou konkurenciou zbieral na svetovom šampionáte v Saalbachu.
Nová skúsenosť
V Levi sa prvýkrát postaví na štart spolu s najlepšími slalomármi planéty, medzi ktorými nechýbajú obhajcovia minuloročných triumfov Mikaela Shiffrinová a Clément Noel.
„Je to pre mňa niečo nové, veľká skúsenosť. Chcem si to užiť a niečo sa z toho naučiť,“ povedal Adam Nováček pred svojím debutom. „Cítim aj istú nervozitu, ale prevláda nadšenie. Ešte pred pár rokmi som týchto chalanov sledoval v televízii, a teraz budem stáť na tom istom štarte,“ dodal v tlačovej správe ZSL.
Náročnosť aj kvalita
Na preteky sa pripravoval pod vedením Ivana Nardiho v Kronplatz Racing Centre v Taliansku, ktoré patrí medzi renomované tréningové programy pre technických špecialistov. Fínske Levi, známe svojou tvrdou traťou a polárnou atmosférou, hostí slalomy mužov aj žien pod umelým osvetlením.
„Príprava bola náročná, ale kvalitná. Trénovali sme na tvrdom snehu, aby som sa prispôsobil podmienkam, ktoré nás čakajú v Levi. Po fyzickej stránke som pripravený. Mentálne sa snažím ísť do toho s pokorou – sústrediť sa na vlastný výkon,“ prezradil nádejný Slovák.
Vysoké číslo
Nováček vstúpi do nedeľňajšej súťaže s jasným cieľom – zajazdiť technicky čistú jazdu a nazbierať cenné skúsenosti.
„Mám vysoké štartové číslo, takže viem, že to nebude jednoduché. Idem do toho s tým, že chcem odviesť maximum. Najdôležitejšie je zvládnuť jazdu čisto a získať skúsenosti, ktoré ma posunú ďalej,“ dodal Nováček podľa ZSL.