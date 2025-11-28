Kilde sa usmieval a Shiffrinovej stekali slzy. Pre navrátilca bolo 24. miesto ako víťazstvo - VIDEO

Úvodný superobrovský slalom zjazdárskej sezóny v americkom Copper Mountain vyhral švajčiarsky favorit Marco Odermatt a zapísal si 47. víťazstvo v pretekoch Svetového pohára v kariére. Rovnaké a možno ešte väčšie ovácie fanúšikov si však zaslúžil Nór Aleksander Aamodt Kilde.
Presne 684 dní po svojom ťažkom zranení z januára 2024 vo švajčiarskom Wengene sa postavil na štart „ostrých“ pretekov a vďaka 24. miestu si vybojoval prvých 7 bodov do hodnotenia Svetového pohára. Kilde zaostal o 1,25 s za víťazným Odermattom a zdolal niekoľko známych mien vrátane bývalého majstra sveta Taliana Christofa Innerhofera.
Padli si do náručia
„Mal som chvíľu pocit, že mi prasknú nervy, ale potom sa dostavila úľava. Lyžovať je také krásne, pripadal som si ako vo sne,“ povedal Kilde v rozhovore pre ORF. Na margo svojej jazdy ešte znalecky dodal: „Naozaj som si nemyslel, že to pôjde tak dobre. Bolo to jednoducho skvelé. Myslím si, že tam bolo niekoľko dobrých oblúkov, ale aj niektoré, ktoré sa ešte dajú zlepšiť.“
V cieli ho okrem množstva fanúšikov túžobne očakávala aj jeho životná partnerka Mikaela Shiffrinová. Keď Kilde bez ujmy a vo skvelom čase preťal cieľovú čiaru, fenomenálnej americkej slalomárke sa zaleskli v očiach slzy. O čosi neskôr si padli do náručia.
Silný a odvážny
„Najväčšie víťazstvo je už to, že mohol byť na štarte. Poznám ten pocit, keď sa po dlhšom čase objavíte v štartovnej bráne. Aj si myslíte, že ste pripravený na preteky, ale nie ste si istý, čo sa stane. Bolo neuveriteľné ho sledovať, ako to zvládol. Vyžarovala z neho sila a odvaha. Som taká hrdá,“ vravela Shiffrinová o Kildem. „Keď som ju videl v cieli, bolo to ako splnený sen,“ kontroval Kilde a opätoval Shiffrinovej bozk.
Úľava pre Odermatta
Víťazný Odermatt zdolal iba o 8 stotín sekundy Rakúšana Vincenta Kriechmayra a o 13 stotín ďalšieho rakúskeho pretekára Raphaela Haasera. V najlepšej šestke boli až štyria Rakúšania a je možné, že v tejto sezóne budú silnejšie dýchať na krk suverénovi ostatných sezón zo Švajčiarska. Odermatt v minulej sezóne získal nielen veľký krištáľový glóbus za celkový triumf vo Svetovom pohári, ale aj tri malé glóbusy za zjazd, super G a obrovský slalom. Jeho aktuálne víťazstvo v super G má poradové číslo 16.
„Je to úľava, že som zvíťazil. Tlak cítim prakticky neustále a pred prvými pretekmi neviete, ako na tom ste. Kto raz vyhral glóbus, chce to znova zopakovať a ja nie som výnimka. Som rád, že mám úvodný super G víťazne za sebou,“ uviedol Odermatt podľa webu Medzinárodnej lyžiarskej federácie.