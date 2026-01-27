Shiffrinová má 9 malých glóbusov v slalome, ale aj pocit, že stále vyletí z trate

Mikaela Shiffrinová prišla do Špindlerovho Mlyna ako hlavná adeptka na víťazstvo v slalome a svoju rolu do bodky naplnila.
Tridsaťročná Američanka suverénnym spôsobom ovládla po siedmy raz z ôsmich slalomov v tejto sezóne najtočivejšiu disciplínu v ženskom Svetovom pohári a v predstihu si zabezpečila malý krištáľový glóbus za celkový triumf v slalome vo Svetovom pohári 2025/2026.
Na glóbus nemyslela
„Špindlerov Mlyn mám v srdci, zažila som tu veľa krásnych chvíľ v minulosti. Sú tu skvelí fanúšikovia a výborne organizované preteky. A či som myslela na zisk glóbusu pred súťažou? Ani nie. Bolo tu toľko povinností v súvislosti s pretekmi, že to ani nebolo možné. Skoré vstávanie, tréning, prehliadka trate a samotné preteky. To všetko si vyžiadalo moju plnú koncentráciu,“ vravela Shiffrinová na oficiálnom webe Medzinárodnej lyžiarskej a snoubordovej federácie.
V súčte dvoch slalomových kôl nadelila druhej v celkovom poradí Švajčiarke Camille Rastovej 1,67 s a Nemke Emme Aicherovej na treťom mieste 2 sekundy a 18 stotín.
„Výborne som zvládla prvé kolo. Trochu som aj riskovala, ale vyšlo mi to. Možno to vyzerá navonok tak, že jazdím suverénne a stabilne, ale v druhom kole som sa trochu obávala, že to pokazím,“ uviedla Američanka.
Jednotka pomáha
K veľkému odstupu druhej vo výsledkovom poradí Rastovej dodala:
„Nie je to vždy také jednoznačné. Niekedy to tak vyjde, že dostanete v prvom kole číslo 1 a ja som to naplno využila. Keď neviete, aké sú rozostupy ostatných pretekárok, nemáte žiadne očakávanie a to v konečnom dôsledku pomáha.“
Jej plynulé slalomové jazdy s minimom chýb už viac ako 15 rokov uchvacujú lyžiarskych fanúšikov po celom svete. Shiffrinová pôjde na zimnú olympiádu do Cortiny d´Ampezzo ako držiteľka rekordných 108 víťazstiev vo Svetovom pohári, z toho 71 slalomových, ktoré ju doviedli k 9 malým glóbusom v tejto disciplíne.
Konzistentná a rýchla
Prvý z nich získala ešte v sezóne 2012/2013 ako 18-ročná. V jagavej zbierke má aj dve zlaté olympijské medaily a osem titulov majsterky sveta. Pokojne by mohla po tejto sezóne ukončiť kariéru, ale motivácia jej stále nechýba.
„Je úžasné byť konzistentná a rýchla, ale vždy, keď lyžujem, mám pocit, že by som mohla každú chvíľu vyletieť z trate. Takže si to vyžaduje veľa úsilia, intenzity a sústredenia. Vždy je to veľmi vzrušujúce, keď som v cieli a pri mojom mene je zelené číslo. Ten víťazný pocit si stále veľmi rada užívam,“ dodala fenomenálna slalomárka.