Šestica odsúdených v kauze vraždy Cervanovej žiada obnovu konania, o návrhu bude rozhodovať súd

Šestica odsúdených v kauze vraždy medičky Ľudmily Cervanovej z roku 1976 žiada obnovu konania. Ako pre agentúru SITA potvrdil jeden z odsúdených František Čerman, o návrhu má rozhodovať Krajský súd v Bratislave v pondelok 19. júna.

Obnova konania

Podľa Trestného poriadku môže súd povoliť obnovu konania, ak „vyjdú najavo skutočnosti alebo dôkazy súdu skôr neznáme, ktoré by mohli sami o sebe alebo v spojení so skutočnosťami a dôkazmi už skôr známymi odôvodniť iné rozhodnutie o vine, alebo vzhľadom na ktoré by pôvodne uložený trest bol v zrejmom nepomere k závažnosti činu alebo k pomerom páchateľa”.