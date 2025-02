Šesťdesiatnici dokončili kvalifikáciu v obrovskom slalome. Som jediný dedko na MS, vraví Haiťan Roy

Výkonnostne nedostatoční lyžiari z krajín tzv. tretieho sveta už roky patria k veselému koloritu na vrcholných medzinárodných podujatiach a výnimkou nie je ani svetový šampionát v rakúskom Saalbachu.

Kvalifikáciu do hlavnej súťaže obrovského slalomu mužov absolvovali aj muži po šesťdesiatke. A dokonca dokončili svoje jazdy.

Dlhovekosť na lyžiach

Najznámejší z nich je 66-ročný mexický spevák, umelec a fotograf Hubertus von Hohenlohe a o čosi menej známy Jean-Pierre Roya z karibského ostrova Haiti. Prvý má 66 rokov a pred svetovým šampionátom sľúbil, že bude jeho posledný, prvý absolvoval v Schladmingu v roku 1982.

Druhý má 61 rokov a je zakladateľ a zároveň prezident Haitskej lyžiarskej federácie. Roy je so svojou okrúhlou tvárou, prešedivenou bradou a miernou nadváhou neprehliadnuteľný. Navyše na hlave nosí pestrofarebnú karibskú čiapku, ktorá len veľmi vzdialene pripomína moderné outfity protagonistov lyžiarskych veľmocí.

Jediný dedko…

Nie je to však jediná vec, ktorá odlišuje Jeana-Pierra Roya od ostatných pretekárov na tomto svetovom šampionáte. Čulý šesťdesiatnik je starý otec štyroch detí.

„Som zrejme jediný dedko, ktorý súťažne preteká na lyžiach. Som svetový unikát,“ povedal Roy pre portál ORF.

Dokončiť preteky

Pred štvrtkovou kvalifikáciou obrovského slalomu Roy prezradil, aký je jeho cieľ. Pred pretekmi sa nachádzal na 5777. mieste hodnotenia FIS v rámci obrovského slalomu a v príprave na majstrovstvá sveta sa v januári zúčastnil na majstrovstvách Talianska v Kronplatzi.

„Mám 61 rokov a mojím cieľom je dokončiť preteky. Len dokončiť preteky,“ skonštatoval deň pred kvalifikáciou obrovského slalomu.

Miluje Rakúšanov

Roy absolvuje v Saalbachu svoje ôsme majstrovstvá sveta, kariéru začal v roku 2011 v Garmisch-Partenkirchene ako 47-ročný. Skončil tam v obrovskom slalome na 127. mieste.

„Milujem ľudí v Rakúsku, lebo oni milujú lyžovanie. A je im úplne jedno, či je to najlepší pretekár na svete alebo len ten, kto len chce zísť do cieľa. Rakúšania sa narodili preto, aby lyžovali, a to sa mi páči,“ skonštatoval Roy.

Obaja lyžiarski exoti nakoniec v obrovskom slalome svoj cieľ splnili. Po prvom kole kvalifikácie bol Von Hohenlohe na stosiedmom a Roy na 110. mieste spomedzi 112 pretekárov, ktorí dokončili prvú jazdu.

Pôvodne bolo na štarte 133 lyžiarov. A keďže dokončili aj druhé kolo, posunuli sa na celkové 83., resp. posledné 85. miesto. Zvíťazil Čech Jan Zabystřan, Von Hohenlohe zaostal o 45,25 s za víťazom a Roy dokonca o 1:08,85 min.

Slovák Teo Žampa skončili osemnásty, obaja postúpili do piatkovej hlavnej súťaže. Tam by sa mali po prvý raz na MS predstaviť v jednej disciplíne všetci traja bratia Žampovci – Adam, Andreas a Teo.