Seniori majú pocit, že už nemajú čo rozhodovať o smerovaní štátu. Od Ódora žiadajú podporu aj peniaze na volebnú osvetu

Jednota dôchodcov na Slovensku (JDS) apeluje na dočasne povereného premiéra Ľudovíta Ódora, aby deklaroval, že mu záleží na účasti starších ľudí vo voľbách.

Mal by tak urobiť spoločným vyhlásením s predstaviteľmi JDS a seniorov, ktoré by deklarovalo, že Ódor i jeho kabinet kladú starších ľudí na rovnakú úroveň ako mladých a Slovákov zo zahraničia, keďže, ako uviedla JDS v otvorenom liste premiérovi k prebiehajúcej predvolebnej kampani, Ódor i členstvo jeho vlády čoraz častejšie apelujú na podporu volebnej účasti mladých i Slovákov v zahraničí.

Rozdeľovanie spoločnosti, nestabilita i napätie

Seniori majú podľa JDS pocit, že už nemajú čo rozhodovať o smerovaní štátu. JDS to pripisuje aj Ódorovej rétorike a je toho názoru, že sa tým prehlbuje rozdeľovanie spoločnosti, nestabilita i napätie.

„So znepokojením sledujem neustále sa zväčšujúce generačné rozdeľovanie spoločnosti – na mladých a starých. Mám pocit, že slovenskí seniori sa pred voľbami ešte viac dostávajú na okraj spoločnosti, pretože zrejme ako voličský elektorát nevyhovujú moderným predstavám, ako by mala naša spoločnosť vyzerať a fungovať po predčasných parlamentných voľbách,“ píše predseda JDS Michal Kotian.

Ódor by tiež podľa JDS napríklad mohol seniorským organizáciám poskytnúť finančné prostriedky zo svojej rezervy na podpornú kampaň a volebnú osvetu pre seniorov na Slovensku.

Volebná účasť všetkých občanov

„Je prirodzené, že my opäť nemáme možnosť robiť drahé kampane, aké sa realizujú pre mladých a Slovákov v zahraničí v hlavných vysielacích časoch v najsledovanejších médiách tak, ako rôzne občianske združenia a neziskové organizácie so zvučnými, často globálnymi menami a významným vplyvom,“ uviedla JDS a podotkla, že už viac ako tri desaťročia fungujú z členských príspevkov v hodnote jedného či dvoch eur od viac ako 100-tisíc členov ročne.

„Hoci by sme aj my radi urobili osvetu medzi všetkými seniormi na Slovensku, nemáme napríklad 40-tisíc eur na vytlačenie vyše jedného milióna letákov pre každého seniora na Slovensku s výzvou, aby išiel voliť,“ uviedla JDS. I to, spolu s aktuálnou mediálnou kampaňou podľa predstaviteľov seniorov, poukazuje na nerovnosť statusu či postavenia, ktoré seniorom pripisujú médiá či politici.

„Vy by ste však, pán premiér, ako stojaci na čele úradníckej a deklaráciami apolitickej vlády, zrejme mali byť nestranný a malo by vám preto záležať na čo najvyššej volebnej účasti všetkých občanov, teda aj seniorov,“ uzavrela JDS.