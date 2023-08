Na podanie žiadosti o voľbu poštou zo zahraničia zostávajú posledné dni, požiadať sa dá aj online

Lehota na podanie žiadosti o voľbu poštou pre septembrové parlamentné voľby uplynie v stredu 9. augusta. Pripomína to na svojej internetovej stránke Ministerstvo vnútra SR s tým, že lehotu 52 dní predo dňom konania volieb stanovuje zákon o podmienkach výkonu volebného práva. Do jej vypršania musí byť žiadosť podaná aj doručená na ministerstvo vnútra.

Voľba poštou

Rezort zároveň pripomína, že volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, môže voliť len poštou. „Voľba poštou je určená aj pre voličov s trvalým pobytom na Slovensku, ktorí sa v čase volieb budú zdržiavať v cudzine, avšak adresu na doručenie volebných materiálov musia aj títo voliči uviesť v zahraničí,“ zdôraznilo ministerstvo.

O voľbu poštou zo zahraničia možno požiadať elektronicky prostredníctvom webovej aplikácie (https://portal.minv.sk/wps/wcm/connect/sk/site/main/zivotne-situacie/Volby/) alebo listinne. Žiadosť sa listinne zasiela na adresu: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, odbor volieb, referenda a politických strán, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak republic. Vzor žiadosti nájdu voliči na odkaze: https://www.minv.sk/?nr23-posta2.

Ministerstvo po úspešnom zaregistrovaní posiela voličom potrebné materiály na hlasovanie: obálku na hlasovanie, návratnú obálku a poučenie o spôsobe hlasovania.

Pri písomnej žiadosti sú voličovi zaslané aj hlasovacie lístky, pri elektronickom podaní si volič stiahne hlasovací lístok vybraného zaregistrovaného politického subjektu z webovej stránky ministerstva vnútra: https://www.minv.sk/?nr23-hl.

Hlasovacia obálka

„Návratnú obálku s hlasovacím lístkom je potrebné zaslať tak, aby bola doručená do podateľne ministerstva na Drieňovej ulici 22 v Bratislave najneskôr do piatka 29. septembra do 12.00,“ zdôraznil rezort.

Zároveň doplnil, že každá návratná obálka musí obsahovať iba jednu hlasovaciu obálku. „V prípade, že bude návratná obálka obsahovať viac hlasovacích obálok, budú všetky tieto obálky neplatné,“ dodalo ministerstvo vnútra.