Šéfka komisie Ursula von der Leyen pricestovala do Kyjeva za ukrajinským prezidentom

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen pricestovala do Kyjeva, aby si spoločne s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským pripomenula Deň Európy. Informuje o tom spravodajský portál CNN s odvolaním sa na jej konto na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter.

„Je dobré byť naspäť v Kyjeve, kde denne bránia hodnoty, ktoré sú nám drahé, takže je to vhodné miesto na oslavu Dňa Európy,“ napísala Von der Leyen a dodala, že ju teší rozhodnutie prezidenta Zelenského spraviť z 9. mája Deň Európy aj na Ukrajine.

Good to be back in Kyiv.

Where the values we hold dear are defended everyday.

So it is such a fitting place to celebrate the day of Europe.

I welcome President @ZelenskyyUa‚s decision to make 9 May Europe Day also here in Ukraine. pic.twitter.com/MEGOEfgyIq

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 9, 2023