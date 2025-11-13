Ursula von der Leyenová trvá na tom, že využitie ruských aktív je najlepší spôsob financovania Ukrajiny

Šéfka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová vo štvrtok uviedla, že využitie zmrazených ruských aktív na financovanie nového úveru je „najefektívnejší spôsob“, ako podporiť Ukrajinu.
Kľúčovým prvkom európskej podpory Kyjeva je plán na „reparačný úver“ vo výške 140 miliárd eur, ktorý má byť financovaný z aktív ruskej centrálnej banky zmrazených v rámci Únie. Ak Rusko v budúcnosti zaplatí reparácie, použili by sa na splatenie úveru európskym štátom. Väčšinu z týchto prostriedkov chce Európska komisia vyčleniť na nákup zbraní v Európe.
Plán však čelí silným námietkam Belgicka, kde sa nachádza väčšina zmrazených ruských aktív, a to z dôvodu právnych dôsledkov a rozdelenia rizík. Von der Leyenová predstavila aj dve ďalšie možnosti, ak by tento plán nezískal zelenú. Prvou alternatívou je využiť voľný priestor v rozpočte EÚ na získanie financií na kapitálových trhoch, druhou je spoločné zabezpečenie potrebných peňazí členskými štátmi.
Podľa predstaviteľov EÚ a diplomatov by však obe alternatívy znamenali vyššie náklady pre členské štáty v čase, keď sú ich rozpočty pod silným tlakom. Diplomati však upozornili, že Von der Leyenová týmto krokom pravdepodobne zvyšuje tlak na Belgicko, aby napokon súhlasilo s využitím zmrazených ruských aktív.