Ursula von der Leyenová trvá na tom, že využitie ruských aktív je najlepší spôsob financovania Ukrajiny

Plán čelí silným námietkam Belgicka, kde sa nachádza väčšina zmrazených ruských aktív, a to z dôvodu právnych dôsledkov a rozdelenia rizík. Šéfka Európskej komisie predstavila aj dve ďalšie možnosti, ak by tento plán nezískal zelenú.
Tamara Ponomarova
Redaktorka zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Foto: SITA/AP
Európa Aktuálne správy Aktuálne správy z lokality Európa

Šéfka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová vo štvrtok uviedla, že využitie zmrazených ruských aktív na financovanie nového úveru je „najefektívnejší spôsob“, ako podporiť Ukrajinu.

Kľúčovým prvkom európskej podpory Kyjeva je plán na „reparačný úver“ vo výške 140 miliárd eur, ktorý má byť financovaný z aktív ruskej centrálnej banky zmrazených v rámci Únie. Ak Rusko v budúcnosti zaplatí reparácie, použili by sa na splatenie úveru európskym štátom. Väčšinu z týchto prostriedkov chce Európska komisia vyčleniť na nákup zbraní v Európe.

Plán však čelí silným námietkam Belgicka, kde sa nachádza väčšina zmrazených ruských aktív, a to z dôvodu právnych dôsledkov a rozdelenia rizík. Von der Leyenová predstavila aj dve ďalšie možnosti, ak by tento plán nezískal zelenú. Prvou alternatívou je využiť voľný priestor v rozpočte EÚ na získanie financií na kapitálových trhoch, druhou je spoločné zabezpečenie potrebných peňazí členskými štátmi.

Podľa predstaviteľov EÚ a diplomatov by však obe alternatívy znamenali vyššie náklady pre členské štáty v čase, keď sú ich rozpočty pod silným tlakom. Diplomati však upozornili, že Von der Leyenová týmto krokom pravdepodobne zvyšuje tlak na Belgicko, aby napokon súhlasilo s využitím zmrazených ruských aktív.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine

Fotogaléria k článku:

Russia Ukraine War Daily Life
Russia Ukraine War
Russia Ukraine War Battle for Pokrovsk
19 fotografií v galérii
Russia Ukraine War Daily Life
Okruhy tém: Predsedníčka Európskej komisie (EK) Rusko-ukrajinský konflikt vojna na Ukrajine zmrazené ruské aktíva
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk