EÚ sprísňuje vydávanie víz pre Rusov

Európska únia v piatok oznámila, že Rusom po novom nebude vydávať viacvstupové víza.
„Začať vojnu a očakávať, že sa budete voľne pohybovať po Európe, je ťažké ospravedlniť. EÚ sprísňuje vízové pravidlá pre ruských občanov vzhľadom na pokračujúce narušenia dronmi a sabotáže na európskom území,“ napísala na mikroblogovacej sieti X šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová.
Obmedzenia prichádzajú v čase, keď v Únii rastú obavy z ruskej „hybridnej vojny“ po narušeniach vzdušného priestoru a neobjasnených preletoch dronov vo viacerých krajinách. Brusel uviedol, že po novom budú „ruskí občania musieť požiadať o nové vízum pri každej plánovanej ceste do EÚ, čo umožní častejšie a dôkladnejšie preverovanie žiadateľov s cieľom znížiť bezpečnostné riziká“.
Budú však „existovať výnimky v odôvodnených prípadoch, napríklad pre nezávislých novinárov a ľudskoprávnych aktivistov.“ Únia už minulý mesiac sprísnila pravidlá cestovania pre ruských diplomatov pôsobiacich v 27 členských štátoch, keď prijala nové sankcie voči Rusku.
Európska únia by mala na dovoz z Ruska zvýšiť clá, vyhlásil šéf ukrajinskej diplomacie
Brusel uviedol, že počet víz vydaných ruským občanom sa znížil z viac ako štyroch miliónov pred vojnou na približne 500-tisíc v roku 2023. Počet schválených žiadostí však opäť začal rásť. Medzi krajiny, ktoré vydávajú najviac víz, patria najmä Francúzsko, Španielsko a Taliansko.