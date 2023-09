Seed Starter Slovenskej sporiteľne hlási prvú investíciu: podporil slovenský startup SmartHead

Seed Starter Slovenskej sporiteľne získal 7 % podiel v slovenskom startupe SmartHead, ktorý poskytuje komplexné riešenia v oblasti udržateľnosti a ESG reportingu (environmental, social and corporate governance). Ide o historicky prvú investíciu slovenského Seed Startera a nová akvizícia vytvára veľký priestor pre synergickú spoluprácu medzi týmto inovatívnym startupom a najväčšou slovenskou bankou. Slovenská sporiteľňa plánuje v budúcnosti ponúkať tento výnimočný nástroj na vykazovanie udržateľnosti a ESG aj svojim klientom.

Korporátny VC program Seed Starter má vo svojom portfóliu prvý startup. SmartHead pôsobí v oblasti udržateľnosti a je jednoduchým nástrojom na spravovanie a riadenie ESG postupov. Aplikácia SmartHead na data management a reporting umožňuje centralizovanú správu komplexných ESG metrík a zároveň pomáha firmám naďalej jednoducho pracovať s dátami.

„Spolupráca so slovenským startupom SmartHead je dôkazom toho, že hľadáme predovšetkým projekty so silnou víziou a dlhodobým potenciálom, ktoré sú zároveň prepojené so strategickými cieľmi našej banky,“ komentuje Michal Vanovčan, výkonný manažér Seed Starteru Slovenskej sporiteľne, a dodáva, že vzájomná synergia otvára veľký priestor na škálovanie SmartHead aj v rámci Slovenskej sporiteľne. „Spojenie korporácie a mladej inovatívnej firmy nie je len o samotnej investícii, ale aj o možnostiach, ktoré môžete vytvoriť pre jej ďalší rast,“ dodáva Michal Vanovčan s tým, že práve komplexná podpora inovácií a vytváranie vhodného prostredia pre ich ďalší rozvoj je jedným z hlavných cieľov Seed Startera.

Michal Vanovčan. Foto: SLSP

Jasný prehľad zvnútra aj zvonku

„Spoločnosti komunikujú o svojom udržateľnom hospodárení iným spôsobom s investormi, obchodnými partnermi alebo regulátormi, pre ktorých sú kľúčové hard data v podobe čísel a reportov. Naopak, jednoduchšie a zrozumiteľnejšie spracované informácie potrebujú transparentne doručovať smerom k svojim zamestnancom, zákazníkom alebo verejnosti, na ktorých cez svoje podnikanie takisto vplývajú,“ hovorí Veri Osvald, CEO startupu SmartHead, a dodáva, že ich platforma je komplexným riešením pre pokrokovo zmýšľajúce firmy. Softvér umožňuje efektívne pracovať s dátami nielen interne v rámci firmy, ale aj externe smerom k jednotlivým zainteresovaným stranám. „Firmám chýbajú účinné nástroje na riadenie, monitorovanie a reportovanie ESG postupov – služba od SmartHead im pomáha na jednom mieste zjednotiť dáta,“ vysvetľuje Veri Osvald. Svojim zákazníkom tak cez platformu ponúkajú nielen správu a reporting ESG dát podľa viacerých štandardov vrátane ESRS (Európskych štandardov na vykazovanie informácií o udržateľnosti), ktoré schválila Európska únia, ale rovnako vás systém edukuje a sprevádza procesom napĺňania vašich firemných cieľov a stratégie v oblasti udržateľnosti. SmartHead je certifikovaným Software and Tool Partnerom medzinárodnej nezávislej organizácie Global Reporting Initiative (GRI), ktorá je priekopníkom v oblasti udržateľného reportovania. Certifikácia otvorila startupu dvere k výraznému škálovaniu – v súčasnosti okrem Slovenska a Českej republiky pôsobí v Poľsku, Dánsku, Portugalsku, Slovinsku a Veľkej Británii – avšak prostredníctvom platformy SmartHead riadia udržateľnosť svojho podnikania aj spoločnosti v USA či na Blízkom východe.

Veri Osvald. Foto: SLSP

Zjednodušenie udržateľnej správy údajov pre klientov Slovenskej sporiteľne

Investícia Seed Startera do podielu v dynamicky sa rozvíjajúcom startupe je začiatkom hlbšej spolupráce, vďaka ktorej by sa inovatívny softvér mohol stať novým nástrojom pre firemných klientov banky. „Rozhodli sme sa podporiť jednoduchý a intuitívny nástroj na komplexný ESG reporting, pretože chceme pomôcť našim firemným klientom plniť ich podnikateľské ciele, a to ďaleko nad rámec tradičných bankových služieb,“ vysvetľuje Michal Vanovčan dôvody spolupráce so SmartHead.

Digitálnu platformu nevyužívajú však len firmy, pre ktoré je práca s dátami povinná. „So SmartHead môže spolupracovať akákoľvek spoločnosť, ktorá chce transparentnejšie a efektívnejšie komunikovať svoje aktivity a vytvárať tak silnejšie väzby so svojimi zákazníkmi, zamestnancami alebo partnermi. Naše riešenie je možné prispôsobiť potrebám jednotlivých klientov,“ dodáva Veri Osvald. Výhody používania softvéru opisuje aj Katarína Pšenáková, riaditeľka komunikácie a kampaní spoločnosti Tesco Stores SR, a. s.: „SmartHead ponúka interaktívnu možnosť prezentovať naše aktivity v oblasti udržateľnosti a prepojiť ich s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja. Je to skvelý nástroj na posilnenie komunikácie s verejnosťou, odborníkmi a inými spoločnosťami.“

Seed Starter je druhým externým investorom spoločnosti SmartHead. Prvým bola investičná platforma Crowdberry, ktorá do startupu investovala v roku 2021 – peniaze boli určené predovšetkým na medzinárodný rast a ďalší vývoj softvéru. S co-investíciou od Seed Startera Slovenskej sporiteľne a partnerského Seed Startera Českej spořitelny plánuje SmartHead výrazne posilniť pozíciu predovšetkým na európskom trhu.

Informačný servis