Schudol 9 kíl a jedol tekutú stravu. McAvoy po operácii čeľuste začal trénovať so spoluhráčmi - VIDEO

Americký hokejista Charlie McAvoy ešte donedávna mohol prijímať iba tekutú stravu, ale jeho čeľusť sa už zocelila natoľko, že začal bezkontaktne trénovať so spoluhráčmi v Bostone.
Skúsený obranca, ktorému robil kedysi Zdeno Chára mentora, chýba v drese Bruins od 15. novembra, keď dostal úder pukom do úst v zápase proti Montrealu Canadiens po tvrdej strele obrancu Noaha Dobsona.
Hojí sa to dobre
Výsledkom bola lineárna zlomenina čeľuste a musel podstúpiť operačný zákrok. V úvodných 19 zápasoch sezóny nazbieral 14 bodov za rovnaký počet asistencií.
„Je zrejmé, že najdôležitejšie je pribrať, získať energiu a cítiť sa dobre. Nechcete byť vonku s pocitom, že omdlievate. A to je všetko, nechať si to vyšetriť lekárom. Musíme urobiť röntgen, splniť určité kontrolné body, aby som sa mohol vrátiť do hry. Hojí sa to naozaj dobre, takže dúfajme, že to nebude trvať dlho,“ vravel McAvoy podľa webu NHL.
Prišiel o zuby a jedol polievky
Doplnil, že prišiel o niekoľko zubov v spodnej časti úst, schudol 9 kilogramov a v jedle bol odkázaný na kombináciu polievok, mliečnych kokteilov a zmrzliny.
„Tri týždne nebudem môcť jesť tuhú stravu, kým sa to úplne nezahojí. Doteraz som sa na ľade cítil slabý a mal nedostatok energie. Diéta, to je najťažšia časť liečenia. Telo sa snaží získať to, čo potrebuje bez toho, aby ste mohli jesť tuhú stravu. A to je veľmi náročné,“ dodal 27-ročný Američan.
Pochvala od trénera
McAvoy mal až do svojho zranenia priemer minút strávených na ľade 23:46, najviac z celého tímu Bruins. Po zranení vynechal zatiaľ deväť zápasov.
„Je to veľký líder pre náš tím, na ľade aj mimo neho. Chýba nám každý deň. Už len to, že ho máme opäť v tréningu, vyčarí úsmev na tvári každému, vrátane nás trénerov. Myslím si, že je jedným z najlepších obrancov v lige a vidieť ho takto zraneného bolí nás všetkých. Preto sa nevieme dočkať, kedy ho budeme mať späť,“ povedal tréner Bostonu Marco Sturm na adresu McAvoya.
Boston je druhý v Atlantickej divízii a v sobotu doma privíta New Jersey Devils.