Chára sa ako piaty rodený Slovák dostal medzi "nesmrteľných". V ďakovnej reči nezabudol na Lidströma - VIDEO

Hokejová sieň slávy v Toronte má od pondelka večer osem nových prírastkov a jeden z nich je aj slovenský. Zdeno Chára sa dostal do skupiny vyvolených v najskoršom možnom termíne už tri roky po ukončení kariéry.
Je to najlepší dôkaz o historickej výnimočnosti nenapodobiteľného obrancu s prezývkami Big Z alebo Obor na korčuliach.
Iba štvrtý hokejista
Pred Chárom sa rovnaké uznanie spomedzi na Slovensku narodených hokejistov ušlo len trojici Stan Mikita, Peter Šťastný a Marián Hossa. Členom siene slávy v zámorí je aj novinár so slovenskými koreňmi George Gross.
Pocta pre 48-ročného Cháru vôbec nie je prekvapenie. Svojho času bol jeden z piatich najlepších obrancov na svete, o čom svedčí aj jeho šesť nominácií na Norrisovu trofej pre najlepšieho beka NHL.
Získal ju iba raz (2009), lebo mal vo svojej dobe mimoriadne zdatného konkurenta – Švéda Nicklasa Lidströma. Práve Lidström sa stal prvým európskym kapitánom, ktorý zdvihol nad hlavu Stanleyho pohár s klubom NHL – v Detroite 2008. Chára ho nasledoval ako kapitán Bostonu v roku 2011.
Pocta Lidströmovi
A práve Lidström v pondelok v Toronte odovzdal Chárovi plaketu symbolizujúcu členstvo v Hokejovej sieni slávy. „Mal som veľké šťastie, že som mohol sledovať Michaela Jordana v 90. rokoch a Lancea Armstronga v roku 2000. Bolo to pre mňa veľmi inšpirujúce. Pokiaľ však ide o hokejistu, ktorý ma skutočne inšpiroval, aj keď som vedel, že som úplne iný hráč, bol to Nick Lidstrom. Vždy som sa snažil implementovať niektoré z jeho schopností do svojej hry. Takže ďakujem mu, že tu bol,“ vyznal sa Chára podľa webu NHL.
Hokejista, ktorý odkorčuľoval v NHL 1680 zápasov (rekord u obrancov) a nazbieral v nich 680 bodov, pridal vo svojej reči aj pár nádherných emócií týkajúcich sa jeho začiatkov s hokejom v Trenčíne.
Spomienky na začiatky
„Keď vyrastáte v malom slovenskom mestečku Trenčín, o takýchto nociach a vstupe do siene slávy sa vám nesníva. Snívate o kúsku ľadu, ktorý sa neroztopí skôr, ako skončíte s tréningom. Snívate o tom, že nájdete hokejku, ktorá nie je zlomená, alebo si obujete korčule, ktoré vám ešte pár rokov vydržia…“
Trenčiansky rodák si v máji prešiel podobnou ceremóniou počas svetového šampionátu v Štokholme, kde ho uviedli do Siene slávy Medzinárodnej hokejovej federácie. Už tam sa nahlas hovorilo o tom, že tento rok ho čaká aj uvedenie medzi hokejovo „nesmrteľných“ v kanadskom Toronte a po oficiálnom oznámení sa to aj potvrdilo.
Vyvesia mu dres
V lete sa dostal aj do dvorany Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH). Aby toho nebolo málo, v januári 2026 klub Boston Bruins vyvesí pod strechu svojej arény TD Garden dres s číslom 33 práve na počesť Cháru. Tradičný americký klub medzičasom pristúpil k angažovaniu 48-ročného legendárneho Slováka na pozíciu poradcu a mentora pre hokejové operácie.
Rovnaká pocta ako Chárovi sa ušla aj ďalšiemu legendárnemu obrancovi Duncanovi Keithovi a tiež útočníkom Joeovi Thorntonovi a Alexandrovi Mogiľnému.
Ďalší noví členovia
Druhú polovicu zverejnenej osmičky mien tvoria tri ženy a dvaja muži. Ide o bývalé reprezentantky Kanady a USA Jennifer Botterillovú a Briannu Deckerovú, resp. bývalú trénerku a neskôr generálnu manažérku kanadskej hokejovej reprezentácie Daniéle Sauvageauovú. Rovnako v kategórii „budovateľ“ ocenili aj bývalého trénera Bostonskej univerzity Jacka Parkera.
„Kandidáti museli získať od výberovej komisie aspoň 75 percent hlasov, aby boli uvedení do Siene slávy. V jednom roku môžu byť uvedení maximálne štyria hráči na hokejovom dôchodku, dve hráčky na dôchodku, dvaja alebo jeden hokejový budovateľ a tiež jeden funkcionár na dôchodku,“ napísal oficiálny web NHL.