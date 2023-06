Scholz a Duda sa stretnú v Paríži s Macronom, riešiť chcú aj členstvo Ukrajiny v NATO

Nemecký kancelár Olaf Scholz a poľský prezident Andrzej Duda pricestujú na budúci pondelok do Paríža na rokovanie s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. Referuje o tom web Ukrajinská pravda s odvolaním sa na Politico, ktoré dostalo tieto informácie od francúzskych predstaviteľov.

Riešiť sa bude členstvo Ukrajiny v NATO

Očakáva sa, že na stretnutí bude témou snaha Ukrajiny o členstvo v Organizácii Severoatlantickej zmluvy (NATO) a bezpečnostné záruky od spojencov pred júlovým samitom Aliancie.

Macron minulý týždeň na bezpečnostnej konferencii Globsec v Bratislave vyzval na poskytnutie „hmatateľných a spoľahlivých bezpečnostných záruk“ pre Ukrajinu. Naznačil vtedy, že táto otázka bude v najbližších týždňoch predmetom kolektívnych diskusií.

Scholz sa však zdal byť opatrnejší a minulý štvrtok povedal, že pozornosť by sa nemala klásť na členstvo, ale na to, „ako môžeme my ako občania podporiť Ukrajinu“.

Poľsko žiada pre Ukrajinu silné záruky

Poľsko opakovane žiadalo silné bezpečnostné záruky pre Ukrajinu. Duda sa v utorok stretol s niekoľkými lídrami NATO vo východnej Európe, aby prediskutovali vojnu na Ukrajine a jej snahu vstúpiť do aliancie.

Hoci je všeobecne známe, že Ukrajina nebude môcť vstúpiť do Aliancie, kým bude vo vojne s Ruskom, členovia NATO sú rozdelení v tom, ako by mali reagovať na súčasnú snahu Ukrajiny o členstvo.