Scholz bravúrne nahral na smeč Putinovi. Zelenskyj sa nateraz môže rozlúčiť s nemeckými raketami Taurus, píše Politico

„Ešte je len utorok, no Vladimir Putin má už za sebou bravúrny týždeň,“ konštatuje spravodajský portál Politico.

„Počas posledných dní sa Moskve podarilo rozdeliť západných spojencov, zdiskreditovať nemeckého kancelára a zmariť snahu Ukrajiny zabezpečiť si kľúčový druh zbraní – a toto všetko bez otrávenia či zavraždenia jediného človeka,“píše Politico.

Majstrovská špionážna operácia

Ako je známe, ruská televízia RT zverejnila zvukový záznam asi štyridsaťminútového uniknutého rozhovoru z rokovania vysokopostavených príslušníkov nemeckého letectva, ktoré malo prebehnúť 19. februára pri telekonferencii na platforme Webex.

Nemeckí dôstojníci sa na uniknutej nahrávke bavia o tom, ako by Ukrajina mohla nasadiť nemecké strely. Podrobne diskutujú o politike a logistike doručovania riadených striel Taurus na Ukrajinu, ako aj o možných cieľoch. V tejto súvislosti spôsobila rozruch diskusia dôstojníkov Bundeswehru o tom, koľko rakiet Taurus by bolo potrebných na zničenie Krymského mostu.

Nahrávka k tomu unikla v čase, keď nemecký kancelár Olaf Scholz vehementne vylučoval vyslanie rakiet Taurus na Ukrajinu. Zdôvodňoval to rizikom priameho zapojenia Nemecka do vojny s Ruskom, pretože odpaľovanie rakiet riadia vojenské jednotky vyslané z danej krajiny.

Zdá sa, že práve nemecký kancelár bol ten, ktorý najviac nahral na smeč Putinovi, zhodnotil Politico.

Nemecký kancelár Olaf Scholz čelil kritike od spojencov za svoje vyhlásenie o údajnom zapojení Francúzska a Veľkej Británie do prevádzkovania rakiet dlhého doletu na Ukrajine. Foto: archívne, Kay Nietfeld/dpa via AP.

Ťažký týždeň pre Scholza

Uniknutá nahrávka zachytáva, ako nemeckí dôstojníci nechápu a sú zmätení zo Scholzovej váhavej pozície v súvislosti s vyslaním rakiet Taurus na Ukrajinu. „Nikto skutočne nevie, prečo kancelár blokuje vyslanie rakiet Taurus – toto vytvára priestor pre vznik divných klebiet,“ hovorí v jednom bode generálporučík nemeckých vzdušných síl Ingo Gerhartz. Medzi „divné klebety“ podľa jeho slov patrí fáma o tom, že vraj rakety nefungujú správne, čo on odmietol a označil za „nezmysel“.

Scholz tiež vyslovil výrok, že rakety Taurus nebude Nemecko vysielať na Ukrajinu aj z dôvodu, že následne by bolo nutné vyslať aj vojenský personál na obsluhovanie systému, ako to urobili Spojené kráľovstvo či Francúzsko. Nemecký kancelár tak neúmyselne vyzradil tajné informácie o tom, že obaja menovaní spojenci, ktorí už dodávajú podobné systémy riadených striel na Ukrajinu, tam mali aj svoj personál, ktorý pomáhal odpaľovať strely Scalp a Storm Shadow.

Scholz si týmto výrokom poriadne zavaril a musel čeliť kritike od spojencov za svoje vyhlásenie o údajnom zapojení Francúzska a Veľkej Británie do prevádzkovania rakiet dlhého doletu na Ukrajine.

Zároveň však musel čeliť tlaku aj na domácej pôde. Anton Hofreiter, poslanec zo strany Zelených sa totiž vyjadril, že Scholz „očividne nehovoril pravdu“ o raketách Taurus, keďže Nemecko poslalo 260 kusov takýchto rakiet do Južnej Kórey bez toho, aby boli vyslaní aj vojaci.

„Nikto skutočne nevie, prečo kancelár blokuje vyslanie rakiet Taurus – toto vytvára priestor pre vznik divných klebiet,“ hovorí na uniknutej nahrávke generálporučík nemeckých vzdušných síl Ingo Gerhartz. (AP Photo/Markus Schreiber)

Hofreiter naznačil, že skutočným dôvodom Scholzovej neochoty môže byť to, že „nedôveruje Ukrajincom“, ktorí by mohli nemeckými Taurusmi zasiahnuť cieľ až do vzdialenosti 500 kilometrov, takže by mohlo ísť aj o ciele na území Ruska vrátane Moskvy.

Politico poznamenáva, že paradoxom celej situácie je to, že uniknutý rozhovor nemeckých dôstojníkov, ktorý s najväčšou pravdepodobnosťou na dlhý čas vyradí z programu otázku dodávok nemeckých Taurusov na Ukrajinu, vznikol za účelom pomôcť ministrovi obrany Borisovi Pistoriusovi presvedčiť Scholza o správnosti dodávok rakiet.

Ako sprostredkovať dodávky rakiet Taurus na Ukrajinu

Z uniknutého rozhovoru tiež vyplýva, že jedným z obáv nemeckých dôstojníkov bolo, že „Spojené kráľovstvo a Francúzsko sa už teraz zdráhajú poslať ďalšie riadené strely, kým ich Nemecko nebude nasledovať“.Hoci rakety Taurus sami o sebe nerozhodnú o výsledku vojny, stali by sa podľa ich slov „súčasťou oveľa väčšieho dodávateľského reťazca, ktorý udrží Ukrajinu nad vodou“.

Dôstojníci sa tiež vyjadrili, že rakety sú obzvlášť presné, čo by Ukrajine mohlo uľahčiť vydolovanie strategických cieľov, ako je Kerčský most spájajúci Rusko a Krym. Následne jeden z dôstojníkov povedal, že letectvo „intenzívne študovalo“, ako most zničiť, pričom uviedol, že Ukrajina na to bude potrebovať 10-20 rakiet Taurus.

Podľa portálu Politico zverejnenie rozhovoru nemeckých dôstojníkov spôsobilo, že sa stalo ešte nepravdepodobnejším, že Kyjev dostane strely Taurus. (AP Photo/Markus Schreiber)

Podľa dôstojníkov bude problémom najmä prekonanie obáv nemeckej vlády z toho, že ide o nemeckú účasť. Nemecko by totiž muselo Ukrajincom poskytnúť podrobné informácie o cielení, čo by bolo pre nemeckú vládu veľmi nebezpečné.

Jeden návrh, o ktorom sa diskutovalo, zahŕňal využitie dodávateľa zo zbrojného priemyslu, ktorý vyrába rakety, ako sprostredkovateľa na odoslanie údajov o zacielení autom cez Poľsko na Ukrajinu. „Niekto by mohol jazdiť tam a späť,“ navrhol jeden z dôstojníkov.

Ďalší účastník varoval svojich kolegov pred tým, aby Pistoriusovi predkladali takéto nápady, pretože by mohli projekt zmariť skôr, než sa rozbehne. „Musíme byť opatrní, aby sme na začiatku neformulovali žiadne kritériá zabíjania,“ povedal. „Predstavte si, čo by sa stalo, keby to zachytili médiá!“varoval ďalej.

Jedným zo spôsobov, ako sa vyhnúť takýmto ťažkostiam, môže byť podľa slov dôstojníkov zapojenie USA alebo Spojeného kráľovstva. „Vieme, že v civile tam pobehuje veľa ľudí s americkým prízvukom [v ukrajinskom velení],“povedal jeden z nich.

Z Nemecka unikajú informácie ako cez sito

Politico podčiarkuje, že nadarmo tvrdí nemecká vláda, že škandálom je ruská „informačná vojna“, nič to nemení na fakte, že „z Nemecka unikajú informácie ako cez sito“. Zároveň neobstála ani narratíva o ruských dezinformáciách, keďže Rusi nič nezmenili na nahrávke v súvislosti s tým, čo povedali nemeckí dôstojníci na videokonferencii.

Nahrávka podľa portálu Politico odhaľuje inštitucionálnu frustráciu nemeckej armády a jej zmätenosť z neústupčivosti kancelára pri vysielaní riadených striel Taurus. „Toto robí nahrávku tak silnou, že nejde o dezinformáciu, ale o necenzurovanú informáciu,“uvádza Politico.

„Počas posledných dní sa Moskve podarilo rozdeliť západných spojencov, zdiskreditovať nemeckého kancelára a zmariť snahu Ukrajiny zabezpečiť si kľúčový druh zbraní – a toto všetko bez otrávenia či zavraždenia jediného človeka,“ píše Politico.(Sergei Bobylev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

Podľa portálu zverejnenie rozhovoru nemeckých dôstojníkov spôsobilo, že sa stalo ešte nepravdepodobnejším, že Kyjev dostane strely Taurus – aspoň nateraz to tak vyzerá.

Opoziční politici tiež naznačili, že môžu požiadať o vyšetrenie aféry a toho, či bol Scholz úprimný, prečo rakety nevyslali, toto ale môže trvať ešte týždne aj mesiace. „Scholz sa čoraz viac stáva bezpečnostným rizikom pre Európu,“ povedal vo svojej reakcii kresťanskodemokratický poslanec Roderich Kiesewetter.