Ukrajinská vláda výrazne obmedzuje činnosť opozície, upozorňuje v liste bývalý prezident Porošenko

Bývalý ukrajinský prezident Petro Porošenko upozorňuje Európsku úniu (EÚ), že ukrajinská vláda vážne obmedzuje činnosť opozície.

Podľa Porošenka ukrajinská vláda silne diskriminuje opozíciu, čo je v plnom rozpore s integračnými normami Európskej únie.

Ukrajinský opozičný politik a zároveň poslanec parlamentu za stranu Európska solidarita, v tejto súvislosti požiadal o pomoc maďarského člena Európskej komisie zodpovednej za rozširovanie a susedskú politiku Olivéra Várhelyiho, aby pomohol upozorniť Európsku úniu na diskrimináciu, ktorá v súčasnosti postihuje ukrajinskú opozíciu.

Ukrajinská vláda zneužíva vojnový stav

Porošenko sa okrem iného sťažuje na to, že z rôznych umelostrojených dôvodov nemôže opustiť krajinu.

„Európska únia by mala zostať strážcom demokratických hodnôt a princípov aj vo vzťahu k Ukrajine, čo je neoddeliteľnou súčasťou integračných kritérií EÚ. Ukrajinské orgány nepokročili v reformách a úrady zneužívajú vojnový stav a vojnu na politické čistky a izoláciu opozičných síl od medzinárodného spoločenstva. Štátny orgány týmto spôsobom podkopávajú demokratické normy politického a parlamentného pluralizmu, čo je nezlučiteľné so záväzkami Ukrajiny,” píše v liste Porošenko.

„Po predchádzajúcom zákaze zúčastniť sa na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii v polovici februára, a to na základe falošnej hrozby ‚pokusu o atentát‘ v Mníchove, som bol informovaný, že Ruslan Štefančuk, predseda ukrajinskej Verchovnej rady, predbežne rozhodol, že mi nedá povolenie zúčastniť sa na marcovom kongrese Európskej ľudovej strany (EPP) v Bukurešti. Predseda EPP Manfred Weber ma osobne pozval, aby som pred veľaváženým publikom hovoril o situácii na Ukrajine a úlohe Európskej ľudovej strany,” uvádza ďalej ukrajinský opozičný politik.

Člen Európskej komisie zodpovednej za rozširovanie a susedskú politiku Olivér Várhelyi zdieľal obsah listu od Porošenka na sociálnej sieti s poznámkou, že „vo fungujúcej demokracii opozícia nemôže byť obmedzovaná“.

Zákaz prekročiť hranice

Nebolo to prvýkrát, čo bývalému ukrajinskému prezidentovi nedovolila ukrajinská vláda prekročiť hranice. Ukrajinský parlament zamietol Porošenkovi povolenie vycestovať aj vlani v decembri, keď chcel ísť do Poľska, aby sa pokúsil vyriešiť napätú situáciu medzi farmármi na hraniciach. Následne mal odcestovať do Spojených štátov amerických na získanie podpory pre Ukrajinu.

Ukrajinská bezpečnostná služba (SBU) však prišla s úplne iným príbehom. Podľa ich informácií sa vraj bývalý ukrajinský prezident Porošenko plánoval stretnúť s maďarským premiérom Viktorom Orbánom. Rozviedka následne začala šíriť informáciu o provokácii voči Ukrajine.

Robila to aj napriek tomu, že Porošenko nepovedal ani slovo o stretnutí s maďarským premiérom. Pripomenúť treba tiež fakt, že SBU je pod kontrolou prezidenta, teda Volodymyra Zelenského, ktorý Orbána viackrát kritizoval.