Schmiedlovej a Hrunčákovej sa proti Taliankam darilo, o postupe na turnaj Pohára Billie Jean Kingovej rozhodne až štvorhra

Slovenské tenistky stále majú nádej na to, že sa v jeseni 2023 predstavia na finálovom turnaji Pohára Billie Jean Kingovej. V kvalifikačnom súboji v Národnom tenisovom centre v Bratislave proti Taliankam totiž v sobotu z 0:2 vyrovnali na 2:2 a o všetkom rozhodne až záverečná štvorhra.

Jej víťazky získajú právo štartu na novembrovom finálovom turnaji, zdolané budú v rovnakom termíne bojovať o účasť v budúcoročnej kvalifikácii.

Slovenky nechýbali na finálovom turnaji Pohára Billie Jean Kingovej v jeho prvých dvoch edíciách, v novembri 2021 si zahrali v Prahe a o rok neskôr v škótskom Glasgowe. V oboch prípadoch nepostúpili do vyraďovacej časti.

V sobotu sa „obrátila karta“

Slovenky po piatku prehrávali 0:2, keďže Anna Karolína Schmiedlová podľahla Camile Giorgiovej a Viktória Hrunčáková (predtým Kužmová, pozn.) nestačila na Martinu Trevisanovú. V sobotu sa však „karta obrátila“.

Najprv Schmiedlová za 123 minút zdolala Jasmine Paoliniovú 6:1, 4:6, 6:4 a po nej si Hrunčáková poradila s Elisabettou Cocciarettovou za 85 minút 6:3, 7:6 (2). Do spomenutej štvorhry kapitáni výberov predbežne nasadili Hrunčákovú s Terezou Mihalíkovou resp. Cocciarettovú s Paoliniovou.

Schmiedlová ukončila zápas esom

Prvý bod slovenského tímu v sobotu zariadila Schmiedlová, ktorá v treťom sete duelu proti Paoliniovej prehrávala už 0:3 a pri vlastnom podaní 0:40. Odvrátila však hrozbu ďalšieho brejku súperky a potom na kurte dominovala, pričom na triumf premenila hneď prvý mečbal – zápas ukončila esom.

„Extrémne sa teším, pretože to je ťažká súperka a mám s ňou negatívnu bilanciu. Po včerajšku som nemala dobrý pocit zo svojho výkonu. Som teda rada, že som uspela. V treťom sete za stavu 0:3 a 0:40 som si veľmi neverila, ale dobrou hrou som to dotiahla na zhodu a to mi dalo impulz. Ak by som prehrávala 0:4, asi by sa mi to už otáčalo ťažko,“ zhodnotila Schmiedlová v prenose JOJ Šport.

Slovenka mala podľa predbežného plánu nastúpiť proti Martine Trevisanovej, no Taliani pristúpili k zmene a nasadili Paoliniovú.

„Zmena ma prekvapila, ale tak trochu sme ju aj čakali. Ako som uviedla, s Paoliniovou mám nepriaznivú bilanciu a neverila som si na ňu. A Trevisanovú som nedávno zdolala,“ doplnila Schmiedlová.

Hrunčákovej súperka sadla

Viktória Hrunčáková mala podľa pôvodného rozpisu hrať proti Camile Giorgiovej, no tá pre zdravotné problémy nemohla nastúpiť. Na kurte ju nahradila Elisabetta Cocciarettová a v súboji so Slovenkou ťahala za kratší koniec.

V prvom sete Hrunčáková síce raz prišla o vlastné podanie, súperku však brejkla až trikrát. V druhom si obe hráčky udržali podanie a rozhodovalo sa v tajbrejku, v ktorom slovenská tenistka viedla už 5:0 a napokon premenila na víťazstvo druhý mečbal.

„Som veľmi šťastná, že sa mi podarilo zvíťaziť. Hrala som dobre, svoj tenis, aj súperka mi sedela viac ako v piatok,“ povedal Hrunčáková.