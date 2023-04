Slovensky zabojujú o finálový turnaj Pohára Billie Jean Kingovej, Schmiedlová považuje Talianky za favoritky

Slovenské tenisové reprezentantky sa závere tohto týždňa pokúsia tretíkrát za sebou postúpiť na záverečný turnaj Pohára Billie Jean Kingovej, v piatok a v sobotu privítajú Talianky v kvalifikačnom stretnutí v bratislavskom Národnom tenisovom centre.

Jednotkou v tíme kapitána Mateja Liptáka by mala byť Anna Karolína Schmiedlová, ktorá je najvyššie postavená Slovenka v singlovom rebríčku WTA na 96. mieste.

Najvyššie v rebríčku je Trevisanová

Dvadsaťosemročná Košičanka pozná všetky talianske hráčky, ktoré sa predstavia v Bratislave. Kapitánka Tathiana Garbinová nominovala päticu Martina Trevisanová, Camila Giorgiová, Elisabetta Cocciarettová, Jasmine Paoliniová a Lucia Bronzettiová.

Najvyššie z nich sa v singlovom rebríčku WTA nachádza Trevisanová, ktorej patrí 20. priečka. Lepšie ako Slovenka sú na tom všetky Talianky – Giorgiová je na 43. mieste, Cocciarettová na 51. poste, Paoliniová na 66. pozícii a Bronzettiová na 79. stupienku.

„Všetky ich celkom dobre poznám, často počas roka hrávame na rovnakých turnajoch. Proti každej z nich som už aj nastúpila. V Austrálii sa mi tento rok podarilo zdolať Trevisanovú. Je to výborná hráčka a je vysoko v rebríčku, takže ju určite nemožno podceniť. Pre mňa osobne je toto víťazstvo povzbudením, dobre si na ten zápas pamätám. Myslím si, že lepšie výsledky dosahuje na antuke. Domáci povrch je výhodný skôr pre nás. Ja osobne mám tiež radšej antuku, ale som rada, že proti Taliankam nastúpime na harde,“ povedala Schmiedlová pre oficiálny web Slovenského tenisového zväzu (STZ).

Giorgiová preferuje agresívnu hru

Schmiedlová považuje Talianky za favoritky, no dúfa, že s podporou fanúšikov môžu Slovenky uspieť.

„Myslím si, že s každou z nich sa dá hrať. Považujem ich výkonnostne za vyrovnané, o čom svedčí ich rebríčkové postavenie. Môžu nasadiť hocikoho. Giorgiová hrá iným štýlom ako ostatné. Preferuje agresívnu hru, je to náročná súperka. Bola by som veľmi rada, keby nás fanúšikovia prišli povzbudiť. Čím viac divákov v aréne bude, tým je to pre nás lepšie. Hráme proti kvalitným súperkám. Urobíme určite všetko pre to, aby sme odohrali dobré zápasy a zvíťazili. Fanúšikovia by nám v tom určite pomohli,“ dodala hráčka NTC.

Annu Karolínu Schmiedlovú dopĺňajú v slovenskom reprezentačnom výbere Viktória Kužmová, Tereza Mihalíková a Renáta Jamrichová. Meno priatej hráčky a prípadné zmeny v nominácii oznámi slovenský kapitán najneskôr vo štvrtok pred oficiálnym žrebom stretnutia. Slovenky nastúpili proti Taliankam doposiaľ dvakrát a v oboch prípadoch uspeli.

Vo februári 2017 ich pri kapitánskej premiére Garbinovej zdolali na antuke vo Forli 3:2 a v novembri 2002 nad nimi zvíťazili na finálovom turnaji v španielskom Maspalomase, na ktorom sa stali celkovými víťazkami. Vlani v škótskom Glasgowe i predvlani v Prahe Slovenkám tesne ušiel postup do semifinále záverečného turnaja BJKC.