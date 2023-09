Šatan patril medzi ofenzívne hrozby svojej éry a jeho výmena do Buffala bola jednou z najlepších, spomína expert

Až príchod do klubu Buffalo Sabres naštartoval bohatú a úspešnú kariéru bývalého slovenského hokejistu Miroslava Šatana v zámorskej NHL. Klub Edmonton Oilers ho v marci 1997 po jeden a pol sezóne vymenil do Buffala, čo expert Matthew Morris z portálu The Hockey Writers považuje za jednu z najlepších transakcií „šablí“ počas prestupovej uzávierky v histórii organizácie.

V súčasnosti 48-ročný prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Šatan odohral za Sabres celkovo 578 zápasov a nazbieral v nich 456 bodov. Edmonton, ktorý ho draftoval v roku 1993 zo 111. miesta, ho ako 22-ročného poslal do Buffala za vtedy neznámych hráčov Craiga Millara a Barrieho Moorea. Podľa odborníka to bola veľká chyba.

„Ukázalo sa to ako jedna z najlepších a najviac jednostranne výhodných výmen pre Buffalo vôbec. V Edmontone sa Šatan hľadal, ale u Sabres hneď rozkvitol. Napokon šesťkrát ovládol bodovanie tímu. Aj keď bol polarizujúca osobnosť a často ho kritizovali pre nevyrovnanosť výkonov, v každej plnej sezóne v mužstve nastrieľal aspoň 20 gólov a raz 40, keď pomohol tímu k účasti vo finále Stanleyho pohára. Patril medzi skutočné ofenzívne hrozby svojej éry, preto bol jeho odchod z klubu po sezóne 2003/2004 o to záhadnejší. Zaslúži si, aby si ho pamätali ako jedného z najlepších hráčov, ktorí nosili čierno-červený dres Buffala,“ myslí si Morris.