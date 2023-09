Saska vyzvala malé demokratické strany, aby odstúpili z volieb. Fico nesmie zostavovať vládu, varujú liberáli

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) apeluje na demokratické politické strany pod hranicou zvoliteľnosti, aby odstúpili z volieb a zabránili prepadnutiu demokratických voličských hlasov.

Liberáli podotkli, že strany nevyzývajú k tomu, aby odstúpili v ich prospech, ide len o zodpovednú politiku.

Spájali sa, ale nespojili sa

V tlačovej správe tiež strana označila za hrozbu predsedu strany Smer-sociálna demokracia (Smer-SD) Roberta Fica, podľa SaS nemožno dopustiť, aby opätovne zostavoval vládu.

„Podľa strany Sloboda a Solidarita musí byť pre všetky demokratické a prozápadné strany najväčšou prioritou ho v tomto úsilí zastaviť,“ uviedol politický subjekt a obrátil sa na Mikuláša Dzurindu (Modrí, Most-Híd), Pavla Macka (Občianski demokrati Slovenska), Zsolta Simona (Maďarské fórum), Krisztiána Forrá (Aliancia) a Eduarda Hegera (Demokrati), aby boli zodpovední a odstúpili z volieb.

„Boli to práve predstavitelia týchto strán, ktoré sa spájali preto, aby neprepadli hlasy demokratických voličov, no nespojili sa. Teraz hrozí presný opak. Tvrdiť teda niečo iné znamená len klamať voličov a nevedieť si stáť za svojím,“ uviedol predseda SaS Richard Sulík.

Verejne tiež prisľúbil, že ak by tieto strany odstúpili z volieb a jeho strana by po voľbách bola súčasťou koaličných rozhovorov, tak SaS by s týmito politickými subjektmi rokovalo o obsahovom i personálnom zastúpení vo vláde.

Slovensko čiernou dierou Európy

„Ak sa Fico opäť dostane k moci a zostaví vládu s Republikou, SNS a Hlasom, zo Slovenska sa stane čierna diera Európy. Budeme svedkami masívnej korupcie a legitimizácie fašizmu. Navyše, možno sa dočkáme aj referenda o vystúpení z NATO. Pár dní pred voľbami preto musí zvíťaziť zodpovednosť. Zodpovednosť voči vlastným voličom, ale najmä voči celému Slovensku,“ povedal Sulík a pripomenul odstúpenie Demokratickej strany Ľudovíta Kaníka krátko pred voľbami v roku 2002 v prospech SDKÚ Mikuláša Dzurindu. Podľa šéfa liberálov išlo o míľnik, ktorý prispel k porážke Vladimíra Mečiara.

„Dnes stojíme pred rovnakým míľnikom, a teda či riskneme návrat Fica a zloženie vlády s fašistami alebo ho navždy pošleme do zabudnutia,“ myslí si Sulík.

Rozhodujúce podľa neho môžu byť práve malé politické subjekty, ktoré sa pohybujú pod hranicou zvoliteľnosti, prípadne i pod trojpercentnou hranicou pre získanie štátneho príspevku.

„Prípadné víťazstvo Smeru automaticky neznamená návrat Roberta Fica, ale naopak, jeho návrat bude priamo úmerný s množstvom prepadnutých hlasov demokratických voličov. Ak dá volič svoj hlas strane, ktorá sa tesne pred voľbami pohybuje v okolí troch percent, respektíve ich relevantné prieskumné agentúry ani nemerajú, jeho hlas je hlasom hodeným do koša. Porazenie Smeru má jediné riešenie, a tou je silná demokratická vláda,“ povedal podpredseda SaS Branislav Gröhling.

Nie vždy zostavovali vládu víťazi

Pripomenul aj situácie, keď víťazi volieb nezostavili vládu, pretože sa vytvorili koalície demokratických strán.

„Malé strany majú dnes jedinečnú príležitosť byť na správnej strane dejín, keď porazíme Roberta Fica a Smer tým, že prepadne čo najmenej hlasov. Voľby 30. septembra môžu byť rozhodujúce v tom, na ktorú stranu sa Slovensko uberie. Verím, že predstavitelia malých strán upustia od svojich ég či od snahy získať štátny príspevok a zvíťazí v nich zodpovednosť voči Slovensku,“ dodal Gröhling.

„Mnohí politici vedia, aké ťažké je v tomto čase prichádzať s reálnymi riešeniami, ktoré nerozdávajú cudzie peniaze. O to dôležitejšie je, aby mali takéto strany šancu zložiť vládu. Je to jediná alternatíva voči tomu, aby tu vládol Fico s fašistami, pričom sa môže pokojne stať, že budú mať ústavnú väčšinu. Apelujem preto na iné strany, aby dovolili pravicovým demokratickým stranám konečne zabrániť chaosu, cirkusu v štáte a rozdávaniu,“ uzavrela poslankyňa Národnej rady SR za SaS Jana Bittó Cigániková.