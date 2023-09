Na voľbu zo zahraničia ostáva ešte niekoľko dní. Koľko ľudí už odvolilo a koľko obálok sa vrátilo ako nedoručených? (video)

Doteraz zaslalo zo zahraničia hlasy 40 500 voličov, ktorí požiadali v nadchádzajúcich parlamentných voľbách o hlasovanie zo zahraničia. Na tlačovej besede to uviedla riaditeľka odboru volieb na Ministerstve vnútra Eva Chmelová.

Hlasy z celého sveta

Zdôraznila, že obálky je potrebné doručiť do 29. septembra do 12:00, a to poštou alebo aj osobne do podateľne ministerstva. Uviedla tiež, že ako nedoručených sa im vrátilo približne 7-tisíc obálok, ktoré zasielali voličom, ktorí požiadali o voľbu zo zahraničia. Doplnila, že niektorí z nich požiadali o opätovné zaslanie. Voliči, ktorých obálka nedôjde zo zahraničia do piatka 29. septembra, môžu napokon hlasovať aj vo volebnej miestnosti.

„Podľa mojich poznatkov tak bude hlasovať veľa voličov,“ uviedla Chmelová.

Najviac hlasovacích lístkov podľa Chmelovej prichádza z Českej republiky, ide približne o 13-tisíc hlasov, v tisícoch sa vracajú obálky aj zo Spojeného kráľovstva, Nemecka, Rakúska, Švajčiarska, Spojených štátov či Holandska. Hlasujú však aj Slováci z Peru, Uzbekistanu, Bahrajnu, Bangladéša, Aruby, Bermúd či Ukrajiny.

Špecifikum týchto volieb

Štátny tajomník MV SR Martin Královič apeloval na voličov zo zahraničia, aby si nenechávali odoslanie návratnej obálky na poslednú chvíľu. Podotkol, že veľký záujem o voľbu zo zahraničia je špecifikom týchto volieb. Vyzval tiež elektorát na Slovensku, aby využil svoje volebné právo a zúčastnil sa na voľbách.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

K hlasovaciemu preukazu Chmelová uviedla, že voliť s ním možno aj vo svojom volebnom okrsku. Momentálne oň stále môžu voliči požiadať osobne. Upozornila však, že na hlasovací preukaz si treba dávať pozor, pretože ak oň volič príde, o druhý už nemôže požiadať. Vysvetlila, že je to preto, aby predišli situácii, že volič, ktorý si vypýta voličský preukaz, hoci mu už jeden bol vydaný, nemohol hlasovať dvakrát.

Šéfka odboru volieb pripomenula i to, že moratórium sa začína v noci z 27. na 28. septembra. Platí i pre médiá, nielen na vedenie volebnej kampane, a nie je možné počas neho uverejňovať prieskumy volebných preferencií. Chmelová uviedla, že dosiaľ sa kandidatúry vzdalo 63 kandidátov, dvaja zomreli a jeden bol odvolaný.