SaS mrzí, že boli opäť prijaté obedy zadarmo. Rozmáha sa populizmus a budú rásť dlhy alebo dane, tvrdí Sulík

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) hlasovala za novelu zákona o hmotnej núdzi ako celku, no mrzí ich, že v rámci nej boli opätovne prijaté obedy zadarmo, pri ktorých sa zdržali. Na tlačovej besede to uviedol poslanec Národnej rady SR (NR SR) SaS Peter Cmorej.

Za zákon zahlasovali, pretože v ňom bol prvýkrát ukotvený mechanizmus, že životné minimum sa bude zvyšovať o mieru inflácie.

Obedy zadarmo nefungujú

Dosiaľ to bývalo tak, že životné minimum sa zvyšovalo o nižší z dvoch parametrov, a to miery inflácie a miery rastu príjmov nízkopríjmových domácností, čo viedlo k nízkemu rastu životného minima. Cmorej dodal, že opätovné zavedenie obedov zadarmo podľa nich zníži kvalitu stravy.

„Tým, že sa blížia voľby, populizmus sa tu rozmáha naozaj všade a prepadli tomu, bohužiaľ, musím konštatovať, úplne všetci,“ zhodnotil predseda strany SaS Richard Sulík.

Všetci podľa Sulíka vedia, že obedy zadarmo nefungujú a navyše to dostanú i deti rodičov, ktorí to nepotrebujú. Sulík pripomenul i vysoký daňový bonus na dieťa.

Považuje za potrebné jednoznačne povedať, že obedy zadarmo sú chyba, a to i napriek tomu, že to nie je ľúbivé. Otázkou podľa neho je, kto to zaplatí. Vyjadril sa, že buď budú stúpať dlhy, alebo dane.

Nič nie je zadarmo

Miera prerozdelenia sa podľa neho zvýši a opätovne to zaplatia ľudia. „Toto nie je to, čo zvýši životnú úroveň, toto je klam o vyššej životnej úrovni,“ tvrdí.

Podľa poslanca NR SR Mariána Viskupiča (SaS) nič nie je zadarmo. Obedy zadarmo tiež bude hradiť štát, čiže v konečnom dôsledku to uhradia prostredníctvom daní a odvodov ľudia. Verejné financie sú ale tiež obmedzené, tvrdí Viskupič.

Podľa neho to rozpočet nezvládne a navyše kompenzáciou tohto opatrenia by malo byť zvýšenie dane, a to konkrétne osobitného odvodu z regulovaných odvetví, ktorý plánujú strojnásobiť. Zároveň by mali pribudnúť i odvetvia, ktorých sa dotýka.

Dodal, že to v konečnom dôsledku zaplatia ľudia. Pripomenul i to, že deti v hmotnej núdzi majú obedy i tak kompenzované a ostatným bolo predošlé zrušenie obedov zadarmo kompenzované zvýšením rodinných prídavkov.