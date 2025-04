SaS kritizuje Ficovu cestu do Moskvy, pribaliť mu chcú odkazy od Slovákov pre Putina – VIDEO

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) vyzýva občanov, aby napísali odkazy pre ruského prezidenta Vladimíra Putina, ktoré má premiér Robert Fico 8. mája zaniesť do Moskvy. Liberáli kritizujú, že Fico je jediný predstaviteľ Európskej únie, ktorý ide do Ruska na oslavy 80. výročia konca druhej svetovej vojny. Upozorňujú na to, že okrem neho Moskvu navštívia už iba svetoví diktátori a autokrati.

Odkazy pre Putina

„Robert Fico sa opakovane podlizuje Moskve. Bratríčkuje sa s režimom, ktorý vraždí našich susedov. Nevie ani len odsúdiť to, že Rusi na Ukrajine zabili malé deti na ihrisku. Slovenský premiér zabúda, že patríme do EÚ a NATO. Zabúda, že Rusko v minulosti Slovensku prinieslo len chudobu a úpadok a dnes vedie agresívnu vojnu,“ uviedol šéf SaS Branislav Gröhling.

Toto všetko mu podľa neho pripomenú občania a premiér si v lietadle do Moskvy bude môcť prečítať ich odkazy a „možno pocíti aspoň prenesenú hanbu“. SaS bude odkazy pre Putina zbierať v uliciach medzi občanmi. Zároveň spustila web www.odkazputinovi.sk, kde môžu občania napísať odkaz ruskému prezidentovi a strana SaS následne odkazy odovzdá Ficovi na úrade vlády 7. mája, deň pred jeho cestou.

Spoločnosť diktátorov a vrahov

„Fico dnes koná tak, ako keby najradšej kolaboroval so zločineckým režimom a na Slovensku opäť privítal ruských vojakov a zopakoval okupáciu ako v 1968. Ak v tomto bude pokračovať, v encyklopédiách by pri hesle vlastizrada mala visieť fotka Roberta Fica,“ poukázal Gröhling.

Poslanec za SaS Juraj Krúpa doplnil, že s naším premiérom budú v Moskve jedine vrahovia, diktátori a autokrati, čo je spoločnosť, v ktorej sa Fico cíti dobre. „Tam mu totiž nik nebude nadávať za korupciu, dezinformácie ani autokratické chúťky,“ podotkol.