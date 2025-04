Fico v Amerike nevybavil absolútne nič a Európska únia rieši aj naďalej to, čo nemá. Tvrdí Majerský

Európska únia rieši to, čo nemá a nerieši to, čo má. V rozhovore pre agentúru SITA to uviedol predseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Milan Majerský. Brusel by sa mal podľa neho sústrediť na to, na čo bola Európska únia založená, a to sú hodnotové témy, ako je mier, ekonomický rozvoj a dôstojnosť každého človeka.

Namiesto toho sa sústredila na LGBTI a rodové témy, ktoré chce pretláčať do členských krajín, KDH je však za zvrchovanosť jednotlivých krajín EÚ v kultúrno-etických otázkach, zdôraznil Majerský. Predseda kresťanských demokratov tiež kritizuje obraz, ktorý vytvára premiér Robert Fico (Smer-SD) o Slovensku v zahraničí.

Vysoké dovozné clá

„Fico nevytvoril určite dobrú tvár o Slovensku. Chodí sa radiť s Putinom, chodí sa radiť s Trumpom. Najprv chváli Putina, potom chváli Trumpa, potom zrazu sa začne sťažovať na Trumpa tým, že boli uvalené cla. A namiesto toho, aby sa radil a vytváral možno nejakú alianciu tých, ktorí majú spolupracovať v rámci EÚ, tak tam nie je prijatý,“ povedal Majerský.

Zároveň poukázal na to, že keď sa objavila slintačka a krívačka, zrazu má premiér natrčenú ruku do Bruselu a chce peniaze na záchranu našich poľnohospodárov. Líder KDH tiež pripomenul, že Fico sa stretol s Elonom Muskom a pár týždňov na to na nás Spojené štáty uvalili vysoké dovozné clá.

Čo vybavil Fico v Amerike?

„Čo vlastne vybavil v tej Amerike? Nič. K čomu sa dopracovalo? K ničomu. Mal spolupracovať s Bruselom a teraz má Brusel určite komunikovať so Spojenými štátmi,“ myslí si Majerský. Líder kresťanských demokratov je presvedčený, že Slovensko má pomáhať Ukrajine v rôznych podobách. Podotkol, že v Prešovskom kraji, kde je županom, žijú obyvatelia v úzkom dotyku s Ukrajincami.

„Máme aj ukrajinské gymnázium, na vysokej škole študuje okolo tisíc ukrajinských študentov. Je to naozaj sila,“ uviedol. Poukázal na to, že premiér Fico na jednej strane hovorí „ani náboj na Ukrajinu“, ale zároveň nemá problém predať desaťtisíce, možno aj milióny nábojov na Ukrajinu.

Nespravodlivá a ničivá vojna

„Tak je za mier, alebo je proti mieru?“ pýta sa Majerský. Podľa neho treba jasne povedať, že agresorom v tejto vojne je Rusko, ktoré napadlo Ukrajinu a útočí nielen na vojenské či strategické objekty, ale aj na civilné. Vojna je nespravodlivá a zanecháva za sebou zničené školy, nemocnice, domy, bytovky, zdôraznil.

Na stretnutí za okrúhlym stolom u prezidenta Petra Pellegriniho nebola podľa neho otázka ohľadom vyslania vojakov na Ukrajinu zadefinovaná presne. „Ak ideme zadefinovať otázku presne, tam som za to, aby išli v rámci mierových síl po skončení vojny chrániť ukrajinské obyvateľstvo pred možným ruským útokom. Ukrajinské obyvateľstvo prežíva už dlhé mesiace ťažkú, zlú, kritickú vojnu,“ dodal Majerský.