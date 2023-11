SARIO opäť spojí slovenské firmy s ich novými obchodnými partnermi na Slovak Industry VISION Day 2023

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) už 23. novembra 2023 organizuje Slovak Industry VISION Day 2023 – medzinárodné biznis fórum s témou UDRŽATEĽNÝ PRIEMYSEL — NOVÉ VÝZVY PRE FIRMY A DODÁVATEĽOV.

Slovak Industry VISION Day okrem vopred pripraveného harmonogramu plánovaných stretnutí firiem a inštitúcií predstaví udržateľnosť a ESG ako kľúčové faktory úspechu firiem. Od budúceho roka budú musieť väčšie slovenské firmy zhromažďovať a vyhodnocovať údaje z oblasti ekológie, udržateľnosti, sociálnej a korporátnej zodpovednosti, ktoré sú zahrnuté pod skratkou ESG. ESG reporty budú mať vplyv na fungovanie slovenských firiem, na ich možnosti financovania i výber obchodných partnerov a dodávateľov.

Slovak Industry VISION Day prostredníctvom príkladov dobrej praxe úspešných firiem odpovie na to ako a kedy riešiť audit a reporting v kontexte európskej legislatívy, aký vplyv má ESG reporting na zapojenie sa do dodávateľských reťazcov, ako aj na získanie výhod zeleného financovania, čo firmy čaká pri implementácii a aký vplyv to bude mať na malé a stredné podniky.

Počas celého dňa budú mať zástupcovia slovenských firiem možnosť konzultovať tieto témy s partnermi podujatia a účastníkmi panelových diskusií, ale aj možnosť rokovať s desiatkami slovenských a zahraničných firiem, napríklad so spoločnosťami GE Additive – Concept Laser, HOVAL, DHL a ďalšími firmami, ktoré rozširujú sieť svojich dodávateľov alebo hľadajú nových partnerov pre výskum a vývoj.

Slovak Industry VISION Day prináša aj možnosť rokovať so zástupcami vybraných veľvyslanectiev akreditovaných pre SR, predstaviteľmi obchodných komôr, ako aj s konzultantmi SARIO, ktorí budú poskytovať účastníkom fóra počas celého dňa individuálne poradenstvo.

Medzinárodné biznis fórum Slovak Industry VISION Day 2023 je už tradične organizované pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR a generálnym partnerom podujatia je ČSOB.

Registrácia na medzinárodné biznis fórum Slovak Industry VISION Day je otvorená už iba do 13. novembra 2023.

Viac informácií o podujatí https://www.slovakindustryvisionday.com/

Informačný servis