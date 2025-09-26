Sapara pôjde do Ružomberka na bicykli, ak Košičania vyhrajú nad Prešovom aspoň o tri góly

Po dvanástich rokoch sa v najvyššej slovenskej futbalovej súťaži opäť uskutoční zápas, na ktorý fanúšikovia netrpezlivo čakali dlhé obdobie. V sobotu večer o 20.30 h sa vo „východniarskom El Clásicu“ proti sebe postavia tímy FC Košice a 1. FC Tatran Prešov.
V derby, ktoré je oveľa viac než len súboj o tri body, pôjde aj o česť a hrdosť dvoch miest a ich regiónov, čo si uvedomujú aj dvaja bývalí slovenskí reprezentanti, aktuálne pôsobiaci vo funkcionárskych kruhoch týchto klubov – Marek Sapara v košickom a Stanislav Šesták v prešovskom.
„Ak vyhráme derby o tri góly, pôjdem domov z Košíc do Ružomberka na bicykli,“ povedal Sapara v podcaste FUNúšik. Šesták vzápätí reagoval: „Tak to sú nereálne veci.“
Sapara v dobrej nálade odvetil: „Teraz čo máš na mysli? Že nedôjdem domov alebo ten výsledok?“ Šesták zasa kontroval, že takýto výsledok z pohľadu Prešova mu ani len nenapadol. Moderátori so smiechom dodali, že ak by k tomu došlo, Šesták môže Saparovi podať fľašu vody na Dechtároch.
Obe mužstvá majú zatiaľ na konte jedno víťazstvo, no kým Košice v ďalších zápasoch ani raz nebodovali, Prešovčania získali ešte tri remízy. Košičanom patrí posledná 12. priečka, Prešov je desiaty.
Na zápas sa chystá početná skupina prešovských fanúšikov. „Naši fanúšikovia sa už týždne dávajú dokopy. Máme viac ako päť autobusov. Myslím si, že sektor hostí bude plný do posledného miesta,“ povedal Stanislav Šesták a vtipne dodal: „Prešovčania sa chystajú aj do iných sektorov. Pomôžeme Košičanom naplniť štadión, keď to nedokážu sami.“
Sapara odvetil: „Je rozdiel naplniť 6-tisíc a 12 a pol.“ Narážal tým na skutočnosť, že kapacita prešovského štadióna je polovičná v porovnaní s Košickou futbalovou arénou.