Tréner Weiss spoznal ďalší trest. Disciplinárna komisia pokutovala aj Trstice - VIDEO, FOTO

Vladimír Weiss starší, tréner úradujúceho slovenského futbalového majstra ŠK Slovana Bratislava, dostal disciplinárny trest za svoje správanie počas ligového stretnutia v Žiline.
Keďže nemohol sedieť na lavičke, pokyny hráčom rozdával z tribúny, odkiaľ zaznievali aj jeho emotívne pokriky, vrátane množstva vulgarizmov.
Tie zachytili mikrofóny televíznych komentátorov a na základe správy delegáta i vlastných zistení uložila disciplinárna komisia Weissovi sankciu – pokarhanie.
📣⚽️🟦⬜️ Keď tréner spolukomentuje
#vladoweiss#vladimirweiss#skslovanbratislavapic.twitter.com/XejWP3dxJg
— wickino (@wickino) September 13, 2025
Porušenie Etického kódexu
Disciplinárka sa pritom odvolala na článok 7 Etického kódexu Slovenského futbalového zväzu, ktorý osobám viazaným predpismi prikazuje správať sa dôstojne a eticky, aby nepoškodzovali povesť futbalu a Slovenského futbalového zväzu (SFZ).
Podľa komisie Weiss tieto povinnosti porušil. „Osoby viazané týmto kódexom sú si vedomé vplyvu ich správania na povesť SFZ, a preto sú povinné sa správať dôstojným a etickým spôsobom a vždy konať dôveryhodne a bezúhonne,“ stojí v odvôvodnení disciplinárnej komisie.
Rosický o svojom zdravotnom stave: Budem musieť niektoré veci upraviť, ale cítim sa dobre - FOTO
Pokuta pre piatoligistu
Okrem trénera dostal pokutu aj samotný klub. Slovan musí zaplatiť 300 eur za opakované vulgárne a urážlivé pokriky fanúšikov počas pohárového zápasu v Trsticiach a ďalších 1 500 eur za urážlivé pokrikovanie a vnesenie pyrotechniky s prerušením duelu v Žiline.
Pokutu 200 eur dostali aj piatoligové Trstice za nešportové správanie svojich priaznivcov.