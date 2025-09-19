Tréner Weiss spoznal ďalší trest. Disciplinárna komisia pokutovala aj Trstice - VIDEO, FOTO

„Osoby viazané Etickým kódexom sú si vedomé vplyvu ich správania na povesť SFZ,“ stojí v stanovisku disciplinárnej komisie.
Vladimír Weiss st., tréner ŠK Slovan Bratislava.
Vladimír Weiss starší, tréner úradujúceho slovenského futbalového majstra ŠK Slovana Bratislava, dostal disciplinárny trest za svoje správanie počas ligového stretnutia v Žiline.

Keďže nemohol sedieť na lavičke, pokyny hráčom rozdával z tribúny, odkiaľ zaznievali aj jeho emotívne pokriky, vrátane množstva vulgarizmov.

Tie zachytili mikrofóny televíznych komentátorov a na základe správy delegáta i vlastných zistení uložila disciplinárna komisia Weissovi sankciu – pokarhanie.

Porušenie Etického kódexu

Disciplinárka sa pritom odvolala na článok 7 Etického kódexu Slovenského futbalového zväzu, ktorý osobám viazaným predpismi prikazuje správať sa dôstojne a eticky, aby nepoškodzovali povesť futbalu a Slovenského futbalového zväzu (SFZ).

Podľa komisie Weiss tieto povinnosti porušil. „Osoby viazané týmto kódexom sú si vedomé vplyvu ich správania na povesť SFZ, a preto sú povinné sa správať dôstojným a etickým spôsobom a vždy konať dôveryhodne a bezúhonne,“ stojí v odvôvodnení disciplinárnej komisie.

Pokuta pre piatoligistu

Okrem trénera dostal pokutu aj samotný klub. Slovan musí zaplatiť 300 eur za opakované vulgárne a urážlivé pokriky fanúšikov počas pohárového zápasu v Trsticiach a ďalších 1 500 eur za urážlivé pokrikovanie a vnesenie pyrotechniky s prerušením duelu v Žiline.

Pokutu 200 eur dostali aj piatoligové Trstice za nešportové správanie svojich priaznivcov.

Najnovšie na SITA.sk