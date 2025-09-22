Michalovce zaskočili Trnavu na jej pôde, Spartak je na čele tabuľky len o skóre - VIDEO

Prekvapenie na úkor lídra tabuľky priniesol záverečný duel 8. kola slovenskej futbalovej Niké ligy 2025/2026. Podľa predpokladov mal Spartak Trnava doma získať všetky tri body v súboji s Michalovcami, všetko však napokon dopadlo inak.
Zemplínčania po domácej prehre s Prešovom našli recept na favorita a zdolali ho 1:0 výstavným gólom španielskeho legionára Samuela Ramosa z 20. minúty stretnutia. V závere síce dohrávali bez vylúčeného anglického stredopoliara Bena Cottrella, cenné tri body si však už ustrážili.
„Do zápasu sme nastúpili veľmi ľahkovážne, až profesorsky. Dali sme Michalovciam veľa priestoru, presne to sme nechceli. Potrestalo nás to tým gólom, futbal vám to vráti, ak nie ste stopercentní od začiatku. Potom, keď sme si uvedomili, že prehrávame 0:1, do toho zápasu sa ťažko dostávate. Máme dve prehry, bohužiaľ doma pred našimi fanúšikmi, čo ma veľmi štve. Ale musíme sa pozerať dopredu a mať hlavy hore,“ zhodnotil trnavský kouč Michal Ščasný podľa oficiálneho webu Niké ligy.
Trnavčania pred vlastnými fanúšikmi zaznamenali už druhú prehru bez prerušenia, predtým na vlastnom trávniku podľahli aj Dunajskej Strede. Zostali na čele tabuľky, ale už len o skóre pred Žilinou a Slovanom Bratislava.
Podľa kormidelníka hostí Antona Šoltisa o triumfe Michalovčanov rozhodla ich vôľa a bojovnosť. „Samozrejme, mali sme šťastie, ale to k futbalu patrí. Vyhráva ten, kto dá o gól viac, a my sme ho dali. Chlapci to ubehali a ubojovali, patrí im za to veľká vďaka. Pred sezónou sme nevedeli, čo očakávať, chceme sa zlepšovať a byť lepší ako minulý rok. Máme na niečo našliapnuté, ale ešte je pred nami dlhá cesta,“ vyhlásil.
Po ôsmich dueloch majú Zemplínčania na svojom konte 12 bodov a v tabuľke im patrí 5. pozícia o skóre pred Trenčínom. Na čelo tabuľky stráca najvýchodnejší účastník súťaže len tri body.