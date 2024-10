Samosprávy musia obmedziť výdavky na šport aj kultúru, zatvoria plavárne či zimné štadióny (video)

Mestá a obce na Slovensku budú obmedzovať výdavky do oblasti športu a kultúry, niektoré budú musieť zatvoriť plavárne a zimné štadióny. Informoval o tom v utorok na tlačovej besede predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozef Božik. Samosprávy podľa neho čaká veľmi ťažké obdobie.

Hromadné prepúšťanie

„Skutočne platí, že nikdy nie je tak zle, aby nemohlo byť ešte horšie, a rok 2025 bude rokom, v ktorom už samosprávy budú musieť robiť rôzne opatrenia. Prepúšťajú už zamestnancov, príslušníkov mestskej polície a budú musieť prepúšťaj aj zamestnancov, ktorí sa venujú kultúre a športu,“ povedal po skončení online zasadnutia Rady ZMOS s účasťou stovky primátorov a starostov.

Trinásti šéfovia samospráv na stretnutí deklarovali, že budú zvyšovať dane z nehnuteľnosti, pretože ich rozpočtová situácia je neudržateľná. Sú medzi nimi napríklad mestá Vrútky či Sliač.

Prevádzka športovísk

„Väčšina z nás nebude zvyšovať dane, ale tým pádom pôjdeme do úspor. Pravdepodobne prídu ako prvé na rad športoviská, ktoré sú najnáročnejšie na prevádzku, a to nielen na energie, ale aj na počty zamestnancov. Máme tým na mysli zimné štadióny a plavárne,“ povedal Božik, ktorý je zároveň primátorom mesta Partizánske.

Poukazuje na to, že ak má samospráva plaváreň aj zimný štadión, stojí ju to aj 800-tisíc eur ročne. Mesto Zvolen zatvorí na konci tohto roka plaváreň. Predseda ZMOS na jednej strane oceňuje, že vláda dá do športu viac peňazí, ale zároveň upozorňuje na to, že samosprávy nemajú peniaze na prevádzku športovísk.

Dotovanie

„Môže sa stať, že športoviská budú moderné, zrekonštruované, ale nebudú v nich športovať deti a mládež. Všeobecne platí, že 95 percent na detský a mládežnícky šport dávajú práve mestá a obce,“ hovorí Božik.

ZMOS by uvítal, keby samosprávam pomohol s prevádzkou plavární a zimných štadiónov rezort cestovného ruchu a športu alebo rezort hospodárstva. Niektorí starostovia zároveň avizovali, že už v priebehu tejto sezóny budú končiť aj s futbalom, keďže nemajú financie na jeho dotovanie. Tento problém sa podľa Božika týka najmä východného Slovenska. Podľa primátora Piešťan Petra Jančoviča si treba uvedomiť, že športoviská nie sú v dobrom energetickom stave.

Problémy samospráv

„To sú staré zimné štadióny, staré plavárne a staré športové haly. Možno keby samosprávy nemuseli zbytočne vynakladať peniaze na nezmyselnú chodníkovú novelu, v rámci ktorej maľujú parkovacie miesta, aby obyvatelia mohli na ulici, kde bývajú, legálne zastaviť auto, mohli tie finančné prostriedky ísť napríklad do športu,“ poznamenal.

Situácia je podľa Božika vážna, pretože samosprávam za tento a minulý rok vypadli príjmy z podielových daní vo výške pol miliardy eur, spolu za dva roky im už chýba miliarda eur. Ďalšie problémy spôsobí konsolidačný balíček, ktorý schválila vláda.

Odstup od kolektívnej zmluvy

„Dostávame sa do veľmi veľkého tlaku súvisiaceho s budúcim rokom, keď nárast DPH bude ovplyvňovať ceny tovarov a služieb, ktoré aj my objednávame,“ hovorí predseda ZMOS.

Zároveň podotýka, že slovenské mestá a obce sa míľovými krokmi vzďaľujú od českých, ktoré majú podielové dane rádovo o 80 až 100 percent vyššie. Božik dodal, že združenie miest a obcí doteraz nepočulo, kedy samosprávy dostanú financie na pokrytie 800-eurových odmien zamestnancom vo verejnej službe, ktoré schválila vláda, pričom ministerstvo financií vyčíslilo dopad tohto kroku na samosprávy na 87 miliónov eur.

„Pokiaľ nebude prísľub na týchto 87 miliónov eur, ZMOS nebude môcť podpísať kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa,“ prízvukoval Božik.