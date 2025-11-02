Salah strelil 250. gól za FC Liverpool a obhajca v Anglicku po štyroch prehrách konečne zvíťazil - VIDEO

FC Liverpool po štyroch prehrách v Premier League konečne zvíťazil.
Ondrej Kašša
Redaktor športovej redakcie
3 min. čítania
Mohamed Salah
Mohamed Salah skóroval už 250-krát v drese FC Liverpool. V histórii klubu z Anfield Road je tretí najlepší strelec. Foto: SITA/AP
Veľká Británia Futbal Futbal z lokality Veľká Británia

Čierna séria FC Liverpool v najvyššej domácej súťaži je preč. Obhajca titulu v anglickej Premier League zvíťazil v 10. kole nad Aston Villou 2:0 (1:0) a ukončil sériu štyroch prehier v PL.

Bolo to len druhé víťazstvo „The Reds“ v posledných ôsmich zápasoch naprieč všetkými súťažami vrátane Ligy majstrov.

Gól číslo 250

V nadstavenom čase prvého polčasu Mohamed Salah využil veľkú chybu brankára Villy Emiliana Martíneza a do takmer prázdnej bránky otvoril skóre zápasu.

Pre charizmatického Egypťana to bol 250. gól v službách FC Liverpoool, červený dres s logom klubu si oblieka od sezóny 2017/2018. V 58. min holandský stredopoliar Ryan Gravenberch tečovanou strelou pridal druhý gól úradujúceho majstra a pečatil tým konečný výsledok. Liverpool sa posunul na tretie miesto tabuľky za Arsenal a Bournemouth.

Na správnej ceste

„Som rád, že sme späť na správnej ceste. Je to pre nás veľmi náročná sezóna, pretože máme niekoľko nových hráčov a všetko si musí sadnúť. Sú to veľmi dobrí futbalisti, ale potrebujú čas na adaptáciu. Keď sa navzájom všetci spoznáme a herne vyladíme, bude to v poriadku,“ uviedol Salah podľa AFP.

Dôležitosť zápasu

Tréner Arne Slot sa po stredajšom fiasku v osemfinále Ligového pohára a prehre 0:3 s Crystal Palace vrátil k tradičnej „hviezdnej“ zostave, keďže náhradníci sa neosvedčili. Hráči mu tentoraz splatili nahromadený dlh z predchádzajúcich zápasov.

„Myslím si, že všetci si uvedomovali dôležitosť tohto zápasu. Platí to o hráčoch aj našich fanúšikoch. Bol to plnokrvný futbal od začiatku až do konca. A to sa mi páčilo,“ skonštatoval Slot.

Mohlo to však byť všetko inak, ak by stredopoliar hostí Morgan Rogers v 5. min netrafil iba do žrde bránky FCL. Bola to výstraha, keďže FC Liverpool pri všetkých štyroch predchádzajúcich prehrách v PL inkasoval ako prvý v prvých 15 minútach zápasov.

Darček od brankára

Neskôr hlavičkoval do bránky hostí Hugo Ekitiké, ale jeho gól VAR neodsúhlasil pre ofsajd. Až prišiel nadstavený čas prvého polčasu a „darček“ brankára Martíneza, ktorý pri rozohrávke ponúkol loptu priamo Salahovi. A ten bez prípravy skóroval do poloprázdnej bránky.

„Je to takmer neuveriteľné skórovať 250-krát v rovnakom klube. Ak by sa to týkalo celej kariéry v rôznych kluboch, aj to by bolo neuveriteľné. Salah predviedol výborný výkon nielen v ofenzíve, ale celkovo. Mal aj obranné zákroky a celkovo si ten 250. gól za výkon zaslúžil,“ povedal tréner Slot.

Pred ním len legendy

Egyptský bombardér mal rovnako ako celé mužstvo slabší úvod sezóny, ale už má 5 gólov a v klubovej histórii sú v počte presných zásahov pred ním už len najväčšie legendy Ian Rush (346) a Roger Hunt (285).

Salahov gól zakončil sedemzápasovú sériu, keď FC Liverpool inkasoval v zápasoch vždy ako prvý. Aston Villa gól nestrelila a prerušila sériu štyroch víťazstiev v PL, ktoré ju v tabuľke dostali až na úroveň Liverpoolu. Aktuálne sa však zverenci španielskeho trénera Unaia Emeryho zosunuli na 11. priečku tabuľky.

Viac k osobe: Arne SlotMohamed Salah
Firmy a inštitúcie: FC LiverpoolPremier League
Okruhy tém: Futbal - Premier League 2025/2026 Klub koniec Logo séria prehier víťazstvo Zápas
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk