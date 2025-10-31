Slot varuje FC Liverpool pred zvykom prehrávať zápasy, ktoré by mali vyhrať

Tréner Arne Slot upozornil svoj tím FC Liverpool, aby si nezvykal prehrávať zápasy, ktoré by mal vyhrať. Vyhlásil to po šiestich prehrách úradujúceho anglického šampióna z ostatných siedmich zápasov.
Slot bráni po vyradení z Ligového pohára mierne pozmenený tím Liverpoolu
„The Reds“ prehrali štyri ostatné ligové stretnutia a v sobotu vyzvú Aston Villu, pričom v hlavách majú stredajšie vypadnutie z Ligového pohára s Crystal Palace po prehre 0:3.
Slot čelil kritike za nomináciu mladého a nevyzretého tímu, no obhajoval svoje rozhodnutie šetrením kľúčových hráčov po sérii zranení v úvode sezóny. Alisson Becker, Alexander Isak a Jeremie Frimpong sú stále zranení, zatiaľ čo Ryan Gravenberch sa len nedávno vrátil do tréningu po zranení členka.
Ekitiké sa vrátil do Frankfurtu a strelil gól, FC Liverpool prerušil čiernu sériu prehier
„Nie je to otázka hĺbky kádra, ale zranení a dostupnosti hráčov. Máme dostatok kvalitných hráčov na zápasy v sobotu, utorok a nedeľu, ale musím niektorých šetriť, preto som urobil také rozhodnutie,“ povedal Slot na piatkovej tlačovej konferencii.
Aston Villa bola po piatich zápasoch sezóny o 12 bodov za Liverpoolom, ale potom sa výrazne zlepšila. Do formy sa dostala práve v čase, keď Liverpool začal strácať body. Momentálne sú oba tímy s 15 bodmi plece pri pleci na siedmom, resp. ôsmom mieste tabuľky.
Liverpool je v kríze po štyroch prehrách v rade, Slot hľadá riešenia
Slot vyzdvihol Villu ako príklad, ako rýchlo sa môže situácia zmeniť, poukázal tiež na vyrovnanosť Premier League.
„Okrem Arsenalu je veľa tímov na podobných bodoch, čo ukazuje, aká je liga náročná. Zvyčajne sa nestáva, že prehráte zápas, v ktorom máte viac šancí ako súper. Villa sa rozhodla, že si to nezvykne robiť. Preto dúfam, že ani my si nezvykneme prehrávať zápasy, v ktorých máme viac príležitostí,“ dodal tréner FC Liverpool.