Robinho opísal, ako s ním zaobchádzajú vo väzení. Zatiaľ nie je ešte ani v polovici trestu - FOTO

Bývalý futbalista Robinho si odpykáva deväťročný trest odňatia slobody po tom, čo bol v roku 2022 v Taliansku odsúdený za skupinové znásilnenie spáchané v roku 2013.
Brazílske súdy nedávno zamietli jeho nové odvolanie a ponechali ho vo väzení v Sao Paule, kde si odpykáva trest za znásilnenie. Informoval o tom web marca.com.
Robinho v roku 2024 v rozhovore tvrdil, že má dostatok dôkazov na preukázanie svojej neviny, ktoré taliansky súdny systém ignoroval aj po súde.
Žiadne privilégia
„Mali sme povrchný a rýchly vzťah. Vymenili sme si bozky a potom som išiel domov. V miestnosti boli aj iní ľudia. Keď som videl, že chce pokračovať s inými chlapmi, išiel som domov. Nikdy som to nepoprel. Bolo to po vzájomnej dohode. Mohol som to poprieť, pretože moja DNA tam nie je. Ale nie som klamár,“ vysvetlil bývalý hráč Realu Madrid či Santosu.
Komunitná rada Taubate, nezisková organizácia založená sudkyňou Sueli Zeraikovou na podporu súdnictva, zverejnila video, v ktorom športovec poprel, že by mal privilégiá alebo že by sa s ním zaobchádzalo inak ako s ostatnými väzňami.
„Moja strava, môj spánkový režim, všetko je rovnaké ako u ostatných väzňov. Nikdy som nejedol nič iné, nikdy sa so mnou nezaobchádzalo inak. Keď je čas pracovať, robím všetko, čo robia ostatní väzni. Ak chceme hrať futbal, je to povolené v nedeľu, keď sa nepracuje,“ vysvetlil 41-ročný Brazílčan.
„Nikdy som nemal žiadny benefit. Návštevy sú v sobotu alebo nedeľu. Keď moja manželka nepríde sama, príde s mojimi deťmi,“ opísal ďalej.
„Klamali, že som vedúci väznice alebo že mám psychické problémy. Nikdy som to nemal, nikdy som nemusel brať lieky. Napriek tomu, aké ťažké je byť vo väznici, je to normálne, ale vďaka Bohu som si vždy zachoval chladnú hlavu a robím všetko, čo môže urobiť ktorýkoľvek väzeň,“ povedal bývalý hráč AC Miláno a Manchestru City, ktorého ešte čaká sedem a pol roka za mrežami.
Cieľom vo väznici Tremembe je prevýchova a resocializácia tých, ktorí urobili chyby. Ide o takzvanú „väznicu slávnych“, so 430 väzňami v celách s rozlohou od 9 do 15 metrov štvorcových a kapacitou až šiestich osôb.
Sú tam politici, celebrity a slávni vrahovia ako Alexandre Nardoni, Cristian Cravinhos či Roger Abdelmassih (lekár, ktorý zneužíval 39 pacientov pod sedatívami).
Majú možnosť zoznámiť sa
Novinár Ullisses Campbell v knihe napísal, že tam navrhli akúsi „zoznamku“ s väzňami z iného zariadenia, ktoré sa nachádza tri míle ďaleko.
Systém spočíva v tom, že väzni posielajú tým ďalším fotografie celého tela a osobné listy, ktoré nahlas číta bezpečnostný personál.
Tento režim vytvoril romantický vzťah medzi dvoma slávnymi vrahmi. Vinicius Nunes (zabil vlastného brata) a Jaqueline Moraesová (zabila svojho manžela bodnutím 56-krát) začali vzťah, ktorý sa však rozpadol po tom, čo sa s ňou rozišiel, keď zistil, že je „tučnejšia a vráskavejšia“ ako na snímkach, ktoré si zdieľali. Krátko nato sa zasnúbil s inou väzenkyňou.