Sahajda behá už len popri práci, ale aj tak získal piaty polmaratónsky titul

Polmaratón bol na nedávnom Medzinárodnom maratóne mieru v Košiciach tradične aj slovenským šampionátom v tejto disciplíne a mal aj tradičného víťaza.
Tibor Sahajda síce hovorí, že behá už len preto, že si bez toho nevie predstaviť svoj život, ale napriek tomu si už po piaty raz dobehol po slovenský titul a tentoraz v čase 1:06:24 h.
Medzinárodný maratón mieru vyhral Keňan Kerio, z Košíc si odniesol už tretiu zlatú medailu
Bol jeho druhý najlepší na MSR v polmaratóne po 1:05:24 h z roku 2019 z Bratislavy. Celkovo ide o štvrtý najlepší čas v histórii slovenských šampionátov. Za svojím osobným rekordom z vlaňajšieho Košice Peace Half Marathon (1:04:26) zaostal o bezmála dve minúty, ale medzitým ho na 9 mesiacov vyradilo zranenie.
Aj o minútu rýchlejšie
„Trúfal som si na víťazstvo. Vedel som, kto proti mne beží a na čo v tejto konkurencii mám. Podľa tréningu som si veril na čas okolo 1:06:30. V lepších podmienkach bez vetra a proti silnejším súperom to mohlo byť aj o minútu rýchlejšie. Na to, že už behám iba popri práci, je to výborný výkon. Cítil som, že nemám toľko natrénované,“ uviedol Sahajda, cituje ho zväzový web atletika.sk.
Zapletalová sa nevzdala a výsledky sa dostavili. Tóth chváli Slovenku, ktorá je medzi najlepšími na svete - FOTO
Telo už nefunguje
Skúsený 34-ročný Košičan zároveň priznal, že mal aj krízu.
„V druhom kole by som asi znova ,vykapal´. Na maratón už nemám dostatok času, ani telo už nefunguje tak ako kedysi,“ reagoval trojnásobný maratónsky majster SR.
Na štarte maratónu v Košiciach bude aj Etiópčan Ayalew s najlepším osobným rekordom v histórii
Legenda s 30 titulmi
Sahajda je aktívna legenda slovenského vytrvalostného behu. Aktuálnym košickým triumfom „načal“ tretiu desiatku titulov v niektorej z bežeckých disciplín na domácom vrchole od 5000 m, cez 10 000 m na ovále aj na ceste, polmaratón až po maratón a vytrvalecký kros. Tradične ho popri trati povzbudzovali tisícky ľudí, čo sa mu veľmi páčilo.
„Atmosféra bola výborná, až sa mi do očí tlačili slzy, keď som si spomenul, čo som tu zažíval v rokoch 2017, 2018, 2019. Nečakal som, že to dnes bude takéto emotívne. Ďakujem ľuďom, že ma povzbudzovali,“ dodal člen Cassovia Running Teamu.