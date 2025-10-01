Na štarte maratónu v Košiciach bude aj Etiópčan Ayalew s najlepším osobným rekordom v histórii

Blížiaci sa 102. ročník Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach má pred sebou športové aj organizačné ciele, ktoré by mohli mať prívlastok aj rekordné.
V nedeľu 5. októbra o 9.00 h sa na štart postaví aj bežec s najkvalitnejším časom zo všetkých, ktorí sa dosiaľ v Košiciach predstavili.
Topfavorit z Etiópie
Etiópčan Kinde Atanaw Ayalew má osobné maximum 2:03:51 h, ktoré mu v roku 2019 prinieslo víťazstvo na prestížnom maratóne v španielskej Valencii. Výborné je aj jeho štvrté miesto z Londýna 2022 za 2:05:27
„Na chrbát mu bude chcieť dýchať spolu s ostatnými aj jeho krajan Abebe Sime Tilahun. Ten svoj najlepší výkon 2:07:50 zabehol vo februári tohto roka na rýchlom maratóne v španielskej Seville. V ženskej zostave spomeňme Mimi Belete Gebregeiorgesovú, reprezentujúcu Bahrajn. V poli pretekárok disponuje po Rebecce Tanuiovej druhým najkvalitnejším osobným rekordom – 2:21:22. Na maratónske trate sa vracia po dlhšej odmlke, vynútenej materskými povinnosťami. Spolu s ňou sa popri iných predstaví aj Ayantu Kumela Tadesseová, v Košiciach už dobre známa vďaka víťazstvu z roku 2021,“ informovali organizátori v tlačovej správe.
Historická hranica 60-tisíc
Okrem defilé vynikajúcich bežcov z mnohých krajín sveta sa pozornosť organizátorov každoročne sústreďuje aj na rodiny, z ktorých môžu neskôr vyrásť nadšení športovci. U. S. Steel Family Run sa aj v tomto roku zaplnil do posledného miestečka v podobe 4 205 účastníkov. Spolu s nimi sa historický počet všetkých štartujúcich v tomto najkratšom, no najmilšom behu už prehupne cez 60 000.
S ohňom známe mená
„Úvodné úseky štafetového posolstva v rámci U. S. Steel Family Run-u odbehnú bývalí a súčasní slovenskí reprezentanti, ktorí sa dnes aktívne angažujú v olympijských kluboch. S ohňom pobežia biatlonistka Marcela Paukovčeková, účastníčka troch zimných olympijských hier, rýchlokorčuliarka na krátkej dráhe Tatiana Bodóvá Čechová a atlét Matej Baluch. Poslednými členmi štafety budú olympijský víťaz Matej Tóth, ku ktorému sa za domácu scénu pridá Ivana Butoracová, dosahujúca vynikajúce výsledky na maratónskych i ultramaratónskych tratiach,“ doplnili organizátori MMM.
Štafetové posolstvo „Držme spolu“ odštartuje v sobotu 4. októbra pred U. S. Steel Family Runom, keď spolu s účastníkmi vyšle SOŠV oheň na jeho cestu. Pochodeň napokon doputuje až k Soche maratónca na slávnostné otvorenie MMM.
Tam si ju prevezmú zástupcovia 24 regionálnych olympijských klubov a následne ju roznesú do celého Slovenska. Až do začiatku zimných olympijských hier 2026 sa budú v mestách a regiónoch konať rôzne podujatia pripomínajúce tento športový sviatok.