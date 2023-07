Sagan v závere 3. etapy skoro dvakrát spadol. Asi mi odťukávajú biologické hodiny, utrúsil (video)

Až tretia etapa na Tour de France 2023 priniesla v závere prvý hromadný špurt pelotónu o víťazstvo. Najrýchlejší bol belgický cyklista Jasper Philipsen z tímu Alpecin–Deceuninck. O jeho triumfe však museli rozhodnúť až rozhodcovia, ktorí posudzovali, či v záverečných metroch „nezavrel“ k bariére krajana Wouta Van Aerta (Jumbo Visma), ten nakoniec skončil piaty.

Slovenský cyklista Peter Sagan (TotalEnergies) sa v závere dlho držal vpredu, ale nakoniec sa do špurtu o triumf nezapojil a obsadil 19. priečku. „Dvakrát som skoro zamotal do pádu a si vravím, že ja sa tu nepotrebujem zabiť,“ hodnotil trojnásobný majster sveta záverečný kilometer etapy vo videu na Facebooku RTVS Šport a tiež utrúsil, že mu asi „odťukávajú biologické hodiny“.

🔥He won the last #TDF2022 sprint, he wins the first #TDF2023 sprint today in Bayonne ! Well done to @JasperPhilipsen 👏 🔥Il avait gagné le dernier sprint du #TDF2022, il gagne le premier sprint du #TDF2023. Bravo @JasperPhilipsen 👏 pic.twitter.com/gIef1z9cBi — Tour de France™ (@LeTour) July 3, 2023

Priblížil aj to, ako sa podľa neho zmenili záverečné súboje o etapové víťazstvo. „Predtým sme sa ‚fajtovali“ možno šiesti, siedmi, teraz mi to pripadá tak, že tí čo rozbiehajú špurty sú ešte agresívnejší, ako samotní špurtéri a je to také nebezpečné,“ uviedol v spomínanom videu.

Video: Záverečný kilometer 3. etapy