Tour de France 2023 (3. etapa): Sagan môže bodovať na prémii aj v záverečnom špurte (video+foto)

V pondelok sa na Tour de France 2023 ide tretia etapa, je rovinatá a má 193,5 kilometra. V cieľovom Bayonne sa očakáva záverečný špurt o triumf, do ktorého sa chce zapojiť aj slovenský cyklista Peter Sagan (TotalEnergies).

„Určite sa budem snažiť o to, aby som zašprintoval čo najlepšie. Je tam veľa kruhových objazdov a potom je to už celkom rovné. Podľa mňa to bude dosť chaotické, lebo všetci majú ešte veľa síl. Je to len tretí deň. Dôležité bude to, aby sa nič zlé nestalo,“ skonštatoval trojnásobný majster sveta po nedeľňajšej druhej etape.

🏳️The #TDF2023 starts from Basque Country for a final time! 🏳️Le #TDF2023 s’élance du Pays Basque pour une ultime fois ! @letour_euskadi pic.twitter.com/OusdZUW3h2 — Tour de France™ (@LeTour) July 3, 2023

Štart v španielskom Amorebiete bol tesne po 13:00 a cyklisti sa v cieli očakávajú medzi 17:27 až 17:51. Experti stanice Eurosport za najväčšieho favorita považujú Belgičana Jaspera Phillipsena z tímu Alpecin–Deceuninck.

Bojovať o body do súťaže o zelený dres sa bude aj na 65,7 kilometri, kde je rýchlostná prémia. Sagan mal pred pondelňajšou etapou na konte 12 bodov a patrila mu 24. priečka. Na trase sú aj tri horské prémie tretej kategórie a jedna „štvorka“.