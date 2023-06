Tréner Calzona nie je s výkonom Slovákov úplne spokojný, strácali veľa jednoduchých lôpt

Mimoriadne dôležitý duel v kvalifikácii o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy v Nemecku slovenskej futbalovej reprezentácii vyšiel výsledkovo, herne však neoslnila.

Slováci v Reykjavíku nad domácimi Islanďanmi triumfovali aj s dávkou šťastia 2:1 a pripísali si do tabuľky J-skupiny dôležité tri body, ktoré v konečnom účtovaní môžu hrať rozhodujúcu úlohu. Ich zisk potešil o to viac, že prišli zo súboja u súpera.

Vyjadrenie slovenského kouča

„Očakávali sme náročný duel a to sa aj potvrdilo. S víťazstvom a ziskom troch bodov som spokojný, ale s výkonom nie úplne. Najprv sme strácali príliš veľa jednoduchých lôpt, ale s pribúdajúcim časom sa to zlepšilo a ukázala sa naša kvalita, čo bolo kľúčové,“ zhodnotil po stretnutí taliansky kouč slovenského výberu Francesco Calzona, pre ktorého to bol druhý triumf na reprezentačnej lavičky výberu SR.

Z troch kvalifikačných duelov nazbierali jeho zverenci zatiaľ sedem bodov a v tabuľke im patrí 2. priečka s mankom dvoch bodov na vedúcich Portugalčanov, ktorí ešte nestratili ani bod a neinkasovali ani gól.

Presný zásah Suslova

Rozhodnutie v sobotňajšom súboji na Islande priniesol druhopolčasový presný zásah striedajúceho Tomáša Suslova, ktorý dosiahol najkurióznejší gól v kariére. Domáci Johann Gudmundsson sa snažil odkopnúť loptu do bezpečia, trafil ňou však do slovenského stredopoliara a od neho sa oblúčikom odrazila do islandskej bránky.

„Doteraz neviem, ako ten gól padol, ešte som nevidel ani záznam. Je jedno, kto dal gól a ako padol, dôležité sú tri body,“ komentoval po stretnutí hráč holandského Groningenu.

„Chcel som strieľať, ale predo mnou bol protihráč a ja som chcel aspoň zblokovať jeho odkop. Trafilo ma to do hlavy a napokon bol z toho veľmi dôležitý gól. Na ihrisko som šiel s tým, že mám prispieť k zmene priebehu duelu a aj to vyšlo. Všetci sme veľmi radi, že sme to zvládli, no práca ešte nie je hotová. Teraz totiž musíme zvíťaziť v Lichtenštajnsku,“ doplnil.

Prihrávka Hamšíka a zásah Kucku

Nemenej dôležitý bol aj presný zásah skúseného Juraja Kucku, ktorý v prvom polčase po prihrávke od Mareka Hamšíka napriahol spoza šestnástky a otvoril skóre duelu.

„V súboji na Islande sme sa síce natrápili, ale vybojovali sme dôležité body a to nás teší. Bojovali sme, ale ešte to však nebolo to, čo by sme chceli. Kazili sme prihrávky a súpera tým dostávali do šancí, to by sa nemalo stávať až tak často. Náš cieľ je viac kombinovať a z toho vyplávajú straty lopty. Musíme to viac upokojiť. Domáci Islanďania to nakopávali dopredu a hralo sa proti tomu ťažko, som však rád, že sme to zvládli,“ zhodnotil v prenose RTVS.