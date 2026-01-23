S Valentinom sa v piatok lúčili filmové aj módne ikony. Nechýbala Ann Hathawayová ani Donatella Versace

Hviezdy filmového plátna a módneho priemyslu vrátane hollywoodskej herečky Ann Hathawayovej a Donatelly Versace sa prišli v piatok v Ríme rozlúčiť s legendárnym talianskym módnym návrhárom Valentinom Garavanim, ktorý zomrel v pondelok vo veku 93 rokov.
Herečka, ktorá sa rozlúčky s Valentinom zúčastnila s manželom Adamom Shulmanom, v emotívnom príspevku na Instagrame napísala: „Urobil môj svet oveľa jasnejším, veľkolepejším a radostnejším, než som si vôbec dokázala predstaviť.“ „Ľúbim ťa … a už teraz mi chýbaš,“ dodala.
Odišiel kráľ elegancie: Valentino obliekal legendy, žil pre krásu a zmenil svet módy
Medzi smútiacimi sa objavili aj ďalší svetoví módni návrhári ako už spomínaná Donatella Versace, Tom Ford, Anna Fendi či Brunello Cucinelli aj dlhoročná šéfredaktorka amerického vydania módneho magazínu VogueAnna Wintourová. Väčšina smútočných hostí prišla v tradičnej čiernej, ale viacerí si zvolili ako doplnok červený klobúk, šál či šatku, ktorými vzdali poctu Valentinovej ikonickej farbe.
Taliansky módny gigant počas svojej bohatej kariéry obliekal mnohé z najikonickejších žien sveta vrátane Elizabeth Taylorovej, Jackie Kennedyovej, princeznej Diany, Julie Robertsovej či Gwyneth Paltrowovej.