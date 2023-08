S týmto prístupom by doteraz vládol Mečiar, reaguje Šimečka na argument o neskúsenosti progresívcov

Samotný argument, že hnutie Progresívne Slovensko (PS) nemá skúsenosti s vládnutím je podľa jeho predsedu Michala Šimečku povýšenecký. Líder progresívcov tak reagoval na vyjadrenia niektorých politických strán, ktoré práve neskúsenosť hnutiu vyčítajú.

Odrádzajú tým nových politikov

Tento argument o neskúsenosti tak tvrdí, že vo voľbách by voliči mali uprednostňovať stále tých istých politikov, ktorí už v Národnej rade SR, vláde či v regiónoch pôsobili, pretože majú viac skúseností. Zároveň tak odrádza nových ľudí od vstupu do politiky. Šimečka však tvrdí, že pri uplatnení takéhoto prístupu by na Slovensku doteraz vládol Vladimír Mečiar, pretože v istom čase mal najväčšie skúsenosti s vládnutím.

Ako ďalej napísal predseda PS na sociálnej sieti, o politickej neskúsenosti radi rozprávajú „už asi všetci politici pôvodnej vlády Igora Matoviča (OĽaNO a priatelia). A rovnako, samozrejme, Smer – sociálna demokracia a Hlas – sociálna demokracia„.

Slovensko potrebuje iné skúsenosti

„Čo priniesli tieto ich politické skúsenosti, ktorými sa pýšia? Dokázali ich využiť pri hľadaní kompromisov v koalícii? Pri znižovaní inflácie, zadĺženia, podpore samospráv, stavaní nových nemocníc, zlepšení školstva… Nemám pocit, že by ľudia na Slovensku zažívali počas vlády Smeru-SD alebo Matoviča zázračné obdobie plné pokoja a rozvoja, ktoré si chceme a musíme zopakovať, lebo nič lepšie neexistuje,“ tvrdí Šimečka.

Dodal, že skúsenosti môžu pochádzať aj z iných a dôležitejších oblastí, ako sú hádky v parlamente či čas strávený vo vládnych funkciách. „Ak niekto vybudoval úspešnú firmu, zastupoval Slovensko ako veľvyslanec pri NATO alebo riadil policajný zbor a nekompromisne zlikvidoval viaceré skupiny organizovaného zločinu – to sú skúsenosti z praxe, ktoré Slovensko dnes potrebuje,“ uzavrel Šimečka.