Krompáč Šimečkovi do čela či Hitlerove fúziky. Psychológ radí, ako bojovať s frustráciou z politiky

Predvolebná kampaň politických strán na billboardoch už tradične sprevádza ničenie. Dokreslené Hitlerove fúziky, ruský vojenský symbol „Z“ či dokonca krompáč v hlave.

Aj takto „vylepšili“ neznáme osoby billboardy viacerým politikom. O vandalizme informovala TV Joj na svojom webe Noviny.sk, ktorá oslovila aj psychológa Roberta Krauseho.

Krompáč pre Šimečku

„Dostal som odkaz – krompáč do hlavy na bilboarde. Vraj bol úplne nový, zakúpený priamo na túto akciu, fotky mi intenzívne posielajú do schránky a vešajú na siete,“ napísal na sociálnej sieti Michal Šimečka, predseda hnutia Progresívne Slovensko.

Zároveň uviedol, že „niečo takéto ma naozaj neodradí. Do politiky som pred piatimi rokmi prišiel preto, aby som menil veci na Slovensku k lepšiemu. Vyhrážky dostávam priebežne, podobne ako iní politici a političky. A hoci táto konkrétna forma je ozaj extrémna, na mojom odhodlaní nič nezmení„.

Za vinu to dáva najmä politikom zo Smer-SD, ĽSNS a Republiky. Veľký podiel na tom má aj bývalý premiér Igor Matovič.

Pokreslení boli Matovič aj Uhrík

Bývalému premiérovi Eduardovi Hegerovi (Demokrati) zase na kreslili na čelo vojnový symbol Ruska „Z“. Práve vláda Eduarda Hegera podporovala Ukrajinu od začiatku.

Okrem písmena „Z“ sa na tvárach politikov začali objavovať aj fúzy v štýle Adolfa Hitlera. Okrem Hegera tak pokreslili tvár aj lídrovi OĽaNO Igorovi Matovičovi, či šéfovi Republiky Milanovi Uhríkovi.

Ide o formu agresie

Pokreslením billboardov však občania svoje problémy nevyriešia a ani im neprinesú úľavu. Psychológ Krause dokonca považuje takéto správanie za istú formu agresie. Je to tiež demonštrácia politického názoru v násilnej podobe.

„Mnohým to spôsobuje vnútornú úľavu, ale nedá sa to považovať za riešenie, pretože politik si dá ďalší bilboard a je to potom doslova začarovaný kruh,“ ozrejmil psychológ. Tiež dodal, že ide skôr o krátkodobú úľavu a „nikdy to nefunguje na princípe, že ak ublížim druhým, tak pomôžem sebe“.

Dianie môžeme ovplyvniť počas volieb

Podľa Krauseho je potrebné si uvedomiť, že to, čo nám vadí na druhých, nám často vadí práve na nás samých. „Je to o našich očakávaniach a túžbach,“ doplnil.

Na záver dal aj radu všetkým tým, ktorí sú frustrovaní z politickej situácie na Slovensku. Sústrediť by sa mali na riešenie situácie v medziach demokracie a vyhnúť by sa mali agresívnym prejavom.

„Vždy odporúčam, aby riešili to, na čo majú dosah. A ak sa im to aj nepáči, aby sa k tomu stavali s rešpektom. Na politiku máme dosah v deň volieb a vtedy môžeme dianie v politike ovplyvniť,“ dodal.