S novým priezviskom Kundrát chce byť ešte lepšia. Piliarová najlepšia juniorka aj členka družstva

Tradičná výročná anketa Gymnasta roka na Slovensku pozná víťazov za rok 2025.
Iba 14-ročná Lucia Piliarová si prevzala hneď dve ocenenia. V sekcii športová gymnastika ženy bola najlepšia ako juniorka a aj ako členka družstva s ďalšími zverenkami Kataríny Krekáňovej v KŠG Detva Nelou Ostrihoňovou a Lilly Murínovou.
Slávnosť v Šamoríne
Slávnostné vyhlásenie výsledkov výročnej aktivity Slovenskej gymnastickej federácie (SGF) sa konalo v nedeľu v športovom a voľnočasovom rezorte x-bionic sphere v Šamoríne. Laureátov na základe nominácií od predsedov sekcií SGF vyhlásili v 13 kategóriách v 6 odvetviach.
„Môj brat je krasokorčuliar a ja som to párkrát tiež skúšala na ľade, potom ma radšej dali na gymnastiku. Vôbec mi to nie je ľúto,“ prezradila Lucia Piliarová podľa tlačovej správy SGF.
Trénerka je prísna
Strieborná medailistka zo súťaže na bradlách z novembrových MSJ vo filipínskej Manile ešte rada dodala:
„Bradlá sú moja najobľúbenejšia disciplína, inšpirovala ma k tomu aj Barbora Kundrát. Trénerka Katarína Krekáňová je prísna, som jej však za to iba vďačná, lebo ma naučila a stále učí veľmi veľa vecí. Som rada, že ma trénuje.“
Vyhlásenie najúspešnejších športovcov SGF za rok 2024 Gymnasta roka 2024
Celý tím na OH 2028?
Talent roka 2025 v letných športoch v rámci všeobecnej ankety Športovec roka 2025 Piliarová po boku Ostrihoňovej a Murínovej získala aj striebro v tímoch na júlovom Európskom olympijskom festivale mládeže (EYOF) v Osijeku. Individuálne tam Piliarová bola druhá vo viacboji, Ostrihoňová tretia na kladine. Trénerka Krekáňová je Osobnosť roka 2025.
„Koho zo Slovenska uvidíme na olympijských hrách 2028? Družstvo!“ bez zaváhania vyhŕkla Krekáňová. Na margo svojho ocenenia skúsená trénerka zdôraznila:
„Osobnosťou každého roka je každý gymnastický tréner. Naše povolanie a poslanie je totiž mimoriadne náročné a ide na úkor osobného života. Výsledky, ktoré sa nám vlani podarilo priniesť našej gymnastike a celému Slovensku, boli neskutočné a dopriala by som to všetkým trénerom.“
V seniorskej kategórii ŠGŽ uspela Barbora Kundrát premiérovo pod uvedeným menom. Všetky úspechy, nielen vlaňajšie (15. miesto na bradlách na májových ME v Lipsku), však zbierala pod priezviskom Mokošová. Okrem iného to bol bronz práve na bradlách na ME 2020 v Mersine.
„Ešte sa mi občas stáva, že sa pozabudnem a podpíšem sa dievčenským menom. Neviem, či nové priezvisko zmätie konkurenciu, ale dúfam, že moja gymnastika s ním bude ešte lepšia. Teším sa na to, čo prinesie nová sezóna,“ vyhlásila Barbora Kundrát.
Tréner dvojnásobnej olympioničky v Slávii Gymnastické centrum Bratislava Martin Zvalo dostal nadčasové Ocenenie za rozvoj gymnastiky na Slovensku.
„Gratulujem všetkým oceneným. Možno štrnáste či pätnáste miesto na ME alebo dvadsiate na MS vyznieva pre širokú verejnosť ako neúspech, ale pre našu krajinu a pri podmienkach, v ktorých gymnasti vyrastajú, majú hodnotu medailí,“ povedal Zvalo.
Laureáti ocenenia Gymnasta roka 2025 v SR:
• ŠPORTOVÁ GYMNASTIKA ŽENY
Seniorka: Barbora Kundrát (rodným priezviskom Mokošová, Slávia Gymnastické
centrum Bratislava, tr. Martin Zvalo)
Juniorka: Lucia Piliarová (KŠG Detva, tr. Katarína Krekáňová)
Družstvo – reprezentácia junioriek: Lucia Piliarová, Nela Ostrihoňová, Lilly Murínová
(všetky KŠG Detva a tr. Katarína Krekáňová)
• ŠPORTOVÁ GYMNASTIKA MUŽI
Senior: Oliver Kasala (Slávia gymnastické centrum Bratislava, tr. Martin Zvalo)
Junior: Sebastián Stračina (Slávia gymnastické centrum Bratislava, tr. Martin Zvalo)
• MODERNÁ GYMNASTIKA
Seniorka: Tereza Šaranová (TJ Slávia STU Bratislava, tr. Tatiana Motolíková a Ivana
Motolíková)
Juniorka: Natália Gašparová (TJ Rapid Bratislava, tr. Monika Vargová)
Družstvo – reprezentácia junioriek (tr. Martina Šagová), spoločné skladby: Nina
Cillingová (TJ Rapid Bratislava), Veronika Ivanová (TJ Sokol Bratislava I. Vinohrady),
Timea Žiaková (ŠK ŠOG Nitra), Nela Mináriková (TJ Rapid Bratislava), Laura
Biháryová (KMG Danubia Bratislava), Vivien Vrábelová (ŠK ŠOG Nitra)
• SKOKY NA TRAMPOLÍNE
Juniorka: Kristína Kusnyírová (Trampolíny Košice, tr. Miroslav Parnai)
• ŠPORTOVÝ AEROBIK
Seniorka: Alena Učňová (VŠK FTVŠ UK Lafranconi Bratislava, tr. Oľga Kyselovičová)
Juniorka: Nelly Osvaldová (VŠK FTVŠ UK Lafranconi Bratislava, tr. Anita Lamošová
a Oľga Kyselovičová)
Družstvo – reprezentácia junioriek (tr. Anita Lamošová), disciplína Trio: Nela
Bestvinová (KGŠ Slávia Trnava), Nikola Švecová (ŠA Shine Prešov), Dorotka
Orthová (VŠK FTVŠ UK Lafranconi Bratislava)
• PARKOUR
Senior: Esteban Malaga (Pohybovňa Malacky, tr. Stanislav Pálka)
ŠPECIÁLNE OCENENIA
Osobnosť roka 2025: Katarína Krekáňová
Ocenenie za rozvoj gymnastiky na Slovensku: Martin Zvalo