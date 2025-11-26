Strieborná gymnastka Piliarová je už doma. Len pomaly si začína uvedomovať, čo sa jej podarilo - VIDEO

Po náročnej 24-hodinovej ceste sa na Slovensko vrátila mladučká gymnastka Lucia Piliarová, ktorá v nedeľu získala ba bradlách striebornú medailu na majstrovstvách sveta juniorov vo filipínskej Manile. Aj po príchode domov sa stále zdráha uveriť, čo sa jej podarilo.
Skvelý úspech mladučkej Slovenky! Piliarová na MSJ v športovej gymnastike získala striebro - VIDEO
„Pomaličky si to začínam naplno uvedomovať. Počas kvalifikácie som bola v strese, vo finále viacboja už menej a pri samotnom finále na bradlách vôbec nie,“ rekapitulovala len 14-ročná.
Jej trénerka Katarína Krekáňová poznamenala, že jej zverenkyňa dosiahla viac, ako si tréner môže priať.
„Medaila je v správnych rukách, na ktorých sú pri tréningu bradiel veľmi často mozole, ona sa však na ne nikdy nesťažuje. Je veľa šikovných gymnastiek, ale Lucia má k športovým vlohám ešte aj danosť, že nenamieta proti akejkoľvek drine,“ povedala Krekáňová.
„Som veľmi šťastná, že som sa mohla podieľať na takomto výsledku našej osemročnej spolupráce, ale aj úsilia mnohých ďalších ľudí, ktorí sú súčasťou gymnastiky v Detve. Ukázali sme, že gymnastika na Slovensku žije, len jej treba dopriať väčší priestor a podporu,“ zdôraznila Krekáňová, ktorá je tiež predsedníčka sekcie športovej gymnastiky žien SGF.
Talentovaná gymnastka Piliarová sa na MSJ v Manile dostala vo viacboji do Top 10 - VIDEO
Vedúca slovenskej výpravy na spomenutých MSJ Zuzana Purdeková pozná medailistku od jej troch rokov.
„Môžem potvrdiť, že ona je naozaj vysnívaný typ športovca pre každého trénera. Väčšinou pôsobím v úlohe rozhodkyne, ale pri nej som z pozície cestujúcej trénerky nemala obavu, že by sme to v Manile spoločne nezvládli. Snažili sme sa zostávať v našej bubline a príliš nemyslieť na to, že sme na majstrovstvách sveta. Nastavili sme si to tak, že ona už mala vrchol sezóny v lete,“ vysvetlila.
Zvolenská rodáčka Piliarová v júli získala striebro vo viacboji jednotlivkýň aj v súťaži tímov na Európskom olympijskom festivale mládeže (EYOF).
„Čo sa udialo v Manile, to je veľká vec. Rozhodkyniam sa Lucka veľmi páči, chválili ju, robí si meno. Právom vyzdvihujeme striebro na bradlách, ale úžasným výsledkom je aj prienik do Top 10 viacboja. Už teraz je dobrá na všetkých náradiach. Keď trošku pridá aj na umeleckom dojme, čo podľa mňa prirodzene príde s pribúdajúcim vekom, budeme mať veľkú gymnastku. Vážme si to,“ poznamenala medzinárodná rozhodkyňa Soňa Kremnická.
MSJ na Filipínach v športovej gymnastike s dvojicou Slovákov - Piliarovou a Stračinom
Podľa prezidenta SGF Ľuboša Vilčeka nejde o náhodný výsledok. „Je to prejav systémovej práce trénerky Kataríny Krekáňovej a celého tímu okolo nej. Svedomito pripravuje nielen Lucku s jasným cieľom dostať sa na olympijské hry, šanca je obrovská. Ako federácia sa im snažíme pomáhať zo všetkých síl, hoci sme rozpočtovo limitovaní. Chceme ísť na olympiádu a chceme nosiť medaily ako teraz, ale potrebujeme podporu od kompetentných aj od verejnosti,“ skonštatoval.
Vyzdvihol tiež 22. miesto Sebastiána Stračinu na koni s držadlami na rovnakom podujatí.
„Aj 71. priečka vo viacboji v početnej a tvrdej konkurencii má svoju hodnotu – veď je to náš najlepší chlapčenský výsledok v histórii na MSJ. Je tu teda nádej, že budeme mať kvalitného viacbojára,“ dodal Vilček.