Rytmus vyznaniami nešetrí! Zverejnil ďalšie video venované Jasmine

Ďalší milostný odkaz z čerstvo vydaného štúdiového nosiča Rodina, Love & Spev, z dielne jedného z najúspešnejších slovenských interpretov Patrika Rytmusa Vrbovského dojalo nie len jeho manželku, pre ktorú video k piesni – Do Konca dní vytvoril, ale aj jeho fanúšikov.

Tentokrát spevák siahol po vlastnom archíve najdôležitejších momentov z ich spoločného života. „Táto pesnička si takýto vizuál proste pýtala. Keď som ju robil, presne som vedel, ako má klip vyzerať, že má zobrazovať náš spoločný život,” vysvetľuje spevák svoje rozhodnutie vpustiť týmto spôsobom fanúšikov do svojho súkromia.

Rytmus vo videu zachytil nielen bežné momenty z rodinného života, či ich svadbu, ale aj vzácne okamihy, ktoré by za normálnych okolností zostali len v súkromnom archíve. Jedným z nich je scéna z pôrodnej sály, kde Jasmina priviedla na svet ich syna Sanela. „Jasmina ani o tomto videu vôbec netušila. Celý projekt bol pre ňu prekvapením a nevedela, čo môže očakávať. Chcel som, aby to bolo reálne, tak ako náš vzťah, čo ju samozrejme dojalo, tieto dni to u nás emóciami žije” hovorí Rytmus, že aj ďalšie prekvapko vyšlo podľa jeho predstáv.

https://www.youtube.com/watch?v=n68kdsi6bD8

S videoklipom, v ktorom boli použité zábery, ktoré v priebehu rokov známy pár natočil, Rytmusovi pomohol jeho kamarát Martin Šulanský. A tak, ako sa v expresnom čase fanúšikovia dočkali hneď dvoch videí, Patrik plánuje v tomto trende pokračovať a dopriať vizuálnu podobu aj ďalším trackom. „Chcem, aby každá skladba mala svoju atmosféru a aby klip zobrazil môj/náš príbeh,” potešil Patrik Rytmus Vrbovský slovami svojich priaznivcov.