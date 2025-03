Rytmus vydal nové EP Rodina, Love & Spev. Pieseň Pri Sebe opisuje krízu vo vzťahu s Jasminou – VIDEO

Rytmus, ikona slovenského rapu, si plní svoje sny a ciele. Jedným z nich je vydanie desiatich EP, nesúcich zvuk rôznych hudobných žánrov, ktoré by od umelca fanúšikovia nečakali, a to všetko do dovŕšenia svojej päťdesiatky. A tak svetlo sveta uzrel prvý EP album Rodina, Love & Spev.

Novinka, ktorá znie popom a R&B a Patrikovým spevom a je popretkávaná charakteristickým rapovým prejavom Rytmusa, obsahuje 5 trackov – Nekonečno & 1 Flow, Pri Sebe, V Dobrom aj Zlom, ktorú naspieval s čoraz viac populárnejšou speváčkou Niou.

Ďalším trackom je Do Konca dní a päticu uzatvára Zajtra Môže Byť Neskoro. Okrem spomínanej speváčky na nosiči participovali Maxo Šrámek, Fillipian a ADiss, v úvode piesne Pri Sebe dokonca počuť aj hlas Rytmusovho syna Sanela.

Kríza v partnerskom vzťahu

Release štúdiovky, ktorá vznikala v priebehu minulého leta, podporil vydaním videoklipu k piesni Pri Sebe, ktorá opisuje krízu v partnerskom vzťahu, pričom Rytmus čerpal z vlastnej životnej skúsenosti a z obdobia krátkej odluky od rodiny.

„Takéto situácie nám pomáhajú uvedomiť si, čo vlastne máme a o čo môžeme prísť,” vyjadril sa spevák k ťažkému životnému obdobiu.

Mraky boli v manželstve Rytmusa a Jasminy zažehnané a pieseň spevák venoval práve svojej nežnej polovičke. „Keďže to bolo pre Jasminu prekvapenie, pieseň počula prvýkrát až v deň releasu a myslím, že ju to emočne zasiahlo,” prezrádza Rytmus, že krásne gesto sa vydarilo.

Filmovo spracovaný príbeh

Autorstvo skladby si spolu Patrikom na konto pripísali aj už spomínaní ADiss a Maxo Šrámek, pričom pieseň sa nahrala v jeho štúdiu LittleBeat.

Vizuálna stránku Pri Sebe, ktorá vznikla pod taktovkou Mikiho Goldu a jeho produkčného tímu, je filmovo spracovaný príbeh plný vizuálnych efektov. Celý dej sleduje alternatívnu realitu, v ktorej Rytmus prežíva svoj vnútorný boj.

„Po hádke s Jasminou sadám do auta a vybúram sa. Auto zostane vo vzduchu, ktoré znázorňuje zastavenie času. Zamrznutý čas sa prejavuje všade, aj keď prichádzam k sebe domov a nechápem, čo sa to deje. Táto alternatívna realita sa strieda so zábermi hádky,” opisuje spevák video, v ktorom ako hlavný hrdina stojí pred rozhodnutím – akceptovať osud alebo sa vrátiť a napraviť chyby.

„Na konci klipu sa vrátim v čase späť a po hádke nesadám do auta, ale vrátim sa naspäť za Jasminou, čo vlastne skončí šťastným koncom ako v klipe, tak aj v realite,” dodáva Rytmus.

Experimentovanie s novým zvukom

Okrem čerstvo vydaného EP, v ktorom Rytmus experimentuje s novým zvukom a mixom hudobných žánrov, sa úspešný spevák a raper chystá aj na svoj veľký koncert Rytmus Symphony Show v Košiciach, na ktorom svoje piesne spojí s majestátnym zvukom symfonického orchestra.

Show podporí dych berúcimi umeleckými vystúpeniami a efektnou audio-vizuálnou pódiovou show. Prípravy sú v plnom prúde a už 31. mája 2025 tak fanúšikovia v košickej Steel Aréne budú v symbióze s klasikou počuť Rytmusove najväčšie hity, ale aj novinky.

„Milí východniari, veľmi sa na vás teším spolu s celým orchestrom. Je mi veľkou cťou, že po rokoch k vám môžem zavítať s tak veľkým a mojím veľmi osobným projektom, na ktorom mi fakt záleží. Už počítam dni,” odkazuje Patrik Rytmus Vrbovský na záver.

Vstupenky na Rytmus Symphony Show, ktorá zbúra všetky pomyselné hranice a spojí niekoľko umeleckých svetov, sú dostupné na predpredaj.