Hľadanie mierového riešenia pre Ukrajinu pokračuje. Americkí a ruskí vyjednávači sa stretnú v Miami

Americkí a ruskí predstavitelia sa cez víkend stretnú v Miami na novom kole rokovaní o pláne prezidentaDonalda Trumpa na ukončenie vojny na Ukrajine, pre agentúru AFP to v stredu potvrdil predstaviteľ Bieleho domu.
Nadviažu na Berlín
Rokovania nadväzujú na dvojdňové stretnutia v Berlíne, po ktorých ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil dosiahnutý pokrok za povzbudivý, no zároveň varoval, že Moskva sa pripravuje na „nový rok vojny“.
Ukrajinská delegácia vidí skutočný pokrok v berlínskych rokovaniach medzi Zelenským a americkými vyjednávačmi
Na americkej strane sa očakáva účasť osobitného vyslanca Stevea Witkoffa a Trumpovho zaťa Jareda Kushnera. V ruskej delegácii by mal byť podľa médií ekonomický vyslanec Kremľa Kirill Dmitrijev. Biely dom neuviedol podrobnosti o zložení tímov.
Intenzívna diplomatická aktivita
V posledných týždňoch prebieha intenzívna diplomatická aktivita s cieľom ukončiť takmer štyri roky trvajúcu ruskú inváziu. Witkoff a Kushner sa v novembri stretli s prezidentom Vladimirom Putinom v Kremli a následne rokovali s Ukrajincami a európskymi lídrami v Berlíne.
Rusko sa pripravuje na ďalší rok vojny, vystríhal Zelenskyj
Napriek tomu zásadné rozdiely pretrvávajú. USA aj Ukrajina hovoria o pokroku v otázke budúcich bezpečnostných záruk pre Kyjev, zatiaľ nie je dohoda na tom, akého územia, a či vôbec, by sa Ukrajina musela vzdať. Putin v stredu vyhlásil, že Moskva určite dosiahne svoje ciele vrátane ovládnutia území, ktoré považuje za svoje.