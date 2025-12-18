Hľadanie mierového riešenia pre Ukrajinu pokračuje. Americkí a ruskí vyjednávači sa stretnú v Miami

Rokovania nadväzujú na dvojdňové stretnutia v Berlíne, po ktorých ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil dosiahnutý pokrok za povzbudivý.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Osobitný vyslanec Steve Witkoff (vľavo), minister zahraničných vecí Marco Rubio (uprostred) a Jared Kushner počas rokovaní s ukrajinskými predstaviteľmi v Berlíne. Foto: Archívne SITA/AP
Spojené štáty americké Iné správy Iné správy z lokality Spojené štáty americké

Americkí a ruskí predstavitelia sa cez víkend stretnú v Miami na novom kole rokovaní o pláne prezidentaDonalda Trumpa na ukončenie vojny na Ukrajine, pre agentúru AFP to v stredu potvrdil predstaviteľ Bieleho domu.

Nadviažu na Berlín

Rokovania nadväzujú na dvojdňové stretnutia v Berlíne, po ktorých ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil dosiahnutý pokrok za povzbudivý, no zároveň varoval, že Moskva sa pripravuje na „nový rok vojny“.

Na americkej strane sa očakáva účasť osobitného vyslanca Stevea Witkoffa a Trumpovho zaťa Jareda Kushnera. V ruskej delegácii by mal byť podľa médií ekonomický vyslanec Kremľa Kirill Dmitrijev. Biely dom neuviedol podrobnosti o zložení tímov.

Intenzívna diplomatická aktivita

V posledných týždňoch prebieha intenzívna diplomatická aktivita s cieľom ukončiť takmer štyri roky trvajúcu ruskú inváziu. Witkoff a Kushner sa v novembri stretli s prezidentom Vladimirom Putinom v Kremli a následne rokovali s Ukrajincami a európskymi lídrami v Berlíne.

Napriek tomu zásadné rozdiely pretrvávajú. USA aj Ukrajina hovoria o pokroku v otázke budúcich bezpečnostných záruk pre Kyjev, zatiaľ nie je dohoda na tom, akého územia, a či vôbec, by sa Ukrajina musela vzdať. Putin v stredu vyhlásil, že Moskva určite dosiahne svoje ciele vrátane ovládnutia území, ktoré považuje za svoje.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine

Fotogaléria k článku:

Russia Ukraine War
Russia Ukraine War
Russia Ukraine War Daily Life
24 fotografií v galérii
Russia Ukraine War
Viac k osobe: Donald TrumpJared KushnerKirill DmitrijevSteve WitkoffVladimir PutinVolodymyr Zelenskyj
Okruhy tém: Mierové rokovania o Ukrajine Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk